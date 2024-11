Bienvenido, senador Rubio

Amigos de México me cuentan que la reacción de Marcelo Ebrard, ministro de Finanzas de ese país, ante el nombramiento de Rubio fue de ira e intenso dolor. No me extraña, pues Rubio representa un cambio radical en cómo funciona esa institución y para qué es utilizada no solo en esta región, sino también en el mundo. Bienvenido sea ese cambio, pues lo de antes solo nos dejó en América Latina la consolidación de los dictadores, la destrucción de la democracia, el crecimiento de los narcotraficantes y la cada vez más activa presencia disruptiva de China, Rusia e Irán.