Bonos basura enriqueciendo especuladores

No solo contraer la deuda nos cuesta más, sino que cada vez estamos necesitando colocar más deuda pública. El gobierno agotó su programa de colocación previsto en el marco fiscal de mediano plazo en agosto de este año. Para seguir tapando el hueco causado por la caída de ingresos fiscales por cuenta de la recesión autoinducida con la reforma tributaria del sinvergüenza de Ocampo. El gobierno, como en 2023, se pasará por la faja la regla fiscal en 2024, propiciando con ello peores calificaciones de nuestra deuda, lo que aumentará el costo de la misma.

Y esto no es un delirio de un loquito opositor de esos que no “entiende” la “importancia” de hablar positivo sobre el país y que no aprecia la “importancia” de las promesas del ministro Cristo en el reciente kumbaya villaleivuno del establecimiento con el gobierno.