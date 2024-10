“Buenas noches”, dijo Putin

Esta semana, Gerardo Reyes, de Univisión, y el diario La Nación de Buenos Aires revelaron el seguimiento que les han hecho a los colombianos. Holguín Díaz trabajó un año en una IPS hasta 2009. En 2010 fue médico general del hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali. Luego viajó a Argentina. Se especializó en Radiología en la Universidad de Buenos Aires y luego fue ecografista en el sanatorio Mater Dei de 2013 hasta 2014. En 2015, él y su esposa Mayerlyn Santacruz estaban en Buenos Aires porque actuaron como testigos del matrimonio de los espías rusos en el registro civil de la comuna 13 de Buenos Aires. No se sabe cuándo volvieron a Colombia, pero Holguín Díaz aparece desde 2021 en el registro de operadores de rayos X de la Gobernación del Valle del Cauca. En 2023 trabajaba en el Centro Idime de Cali. El radiólogo no contestó los mensajes de los periodistas, que además se comunicaron con el consultorio de un hermano que también es médico en Cali.

¿Qué relación tenían los topos rusos con los dos colombianos que firmaron como testigos de su matrimonio en Argentina? Es la pregunta que formulan Univisión y La Nación de Buenos Aires. Nadie ha acusado a los colombianos en Argentina o en Eslovenia. Si simplemente conocieron casualmente en Buenos Aires, mientras compraban pan de miga, a un matrimonio argentino, sin saber que eran espías enviados por Putin, no se entiende por qué el doctor Alejandro Díaz Holguín no lo aclara ante los periodistas. Su silencio es sospechoso porque en Eslovenia los falsos argentinos no se relacionaron prácticamente con nadie. Los vecinos de la casa que tomaron en alquiler contaron que la pareja no recibía invitados. Los dos hijos no sabían que sus padres eran rusos, pues siempre hablaban en español con ellos. Y de paso: ¿quiénes son los espías de Putin en Colombia? ¿Vienen reciclados de cuántos países? Seguramente Putin nos honra con algún espía. Recordemos que en los años ochenta, en su primer cargo como espía de la KGB en la extinta República Democrática Alemana, Vladímir Putin solo logró reclutar como informantes a dos colombianos que estudiaban becados en la RDA.