La Procuraduría archivó la investigación contra Karen Abudinen porque dizque no era parte de sus funciones revisar la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados, garantía que supuestamente emitió el Banco Itaú pero que resultó falsa. Esa complaciente interpretación no se aplicó en otros casos. El mes pasado, la Procuraduría de Cabello Blanco destituyó a la exsecretaria de Hacienda de Cota Cecilia Malte Álvarez, por “su falta de vigilancia y control” sobre el tesorero y el técnico administrativo, que hicieron pagos dobles, falsificaron documentos y se apropiaron de 1.062 millones de pesos. La exsecretaria de Hacienda no se robó la plata pero sí fue sancionada por el robo cometido por otros y por los documentos falsos. Pero la exsecretaria no es de Barranquilla, ni ha sido ministra, ni tiene padrinos, ni es altanera. A ella sí le aplicaron todo el peso de la ley.