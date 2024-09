Colombia cansada

Esa triste realidad no la vamos a cambiar con la política de la quejadera y menos acusándonos unos a otros, sino sabiendo unirnos en la diferencia, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local.

Debemos saber que no estamos condenados para siempre a vivir tan insoportable situación que para algunas personas se ha vuelto un caballito de batalla en cada evento electoral y en otros casos como la corrupción y la violencia, en una forma de vida, así la estén disfrazando con discursos en favor de los cambios políticos, económicos y sociales que tanto necesita Colombia.

En ese propósito, una buena oportunidad la tenemos en las elecciones presidenciales de 2026, manifestándole públicamente a cada una de las personas que aspira a ser candidato o candidata a la Presidencia de la República, que dejen de estar responsabilizando al presidente Petro de todos los males que tienen cansada y fatigada a Colombia, porque la mayoría de ellos no nacieron en este gobierno y menos los vamos a resolver promoviendo una política de odio, descalificaciones o discursos gubernamentales que nos recuerdan a aquellos que —en las plazas públicas de los pueblos— tenían la cura para todos los males que sufrían las personas.

No creamos en aquellas personas —sean de izquierda, centro o derecha— que con tal de ganar unas elecciones no tienen ningún inconveniente con su propia dignidad y la de su familia de recurrir a la práctica de comprar o cambiar favores por votos, y menos de ser capaces —como se dice popularmente— de vender el alma al diablo.

En la lucha constante contra los males que tanto tienen cansada y fastidiada a Colombia, necesitamos candidatos y candidatas, tanto al Congreso como a la presidencia de la República, que con su práctica cotidiana nos enseñen desde ahora —con sus nortes éticos— que lo fundamental en la vida no siempre es ganar y que en un país con tanta pobreza y necesidades como es Colombia se comprometan públicamente a no gastar más de cinco mil millones de pesos, o sea un millón doscientos mil dólares aproximadamente, en su campaña electoral, a no tener tanta ostentosidad publicitaria en sus campañas y a declarar ante el Consejo Nacional Electoral los bienes económicos y materiales que reciban y el origen de los mismos.