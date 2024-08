Colombia está lista para una mujer presidente

La realidad es que la izquierda demostró que es muy buena engañando a través de las comunicaciones, pero a la hora de gobernar, le quedó grande el país. A los colombianos no les quedaron más ganas de seguir votando por estas políticas fracasadas, lo demostraron en las elecciones regionales del pasado octubre.

Vicky Dávila es una periodista que, aunque no es una política, su trabajo y sus denuncias de corrupción han estremecido al mundo político. Ella ha desempeñado un papel influyente en nuestro país por medio de su trabajo en los medios de comunicación, y millones de colombianos lo reconocen. Su carrera ha estado marcada por su cobertura de temas de corrupción, seguridad, economía y poder, lo que la ha convertido en una figura destacada y, en ocasiones, controvertida dentro del ámbito político.

Dávila se ha hecho conocida por su estilo confrontacional y por abordar temas sensibles que otros periodistas no son capaces de hacer. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en el debate público en Colombia, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.

Aunque Vicky Dávila no ocupa un cargo político, su influencia en la política colombiana es indiscutible. A través de su labor periodística, ha sido capaz de cuestionar a las élites políticas y generar un mayor escrutinio público sobre sus acciones. No tiene acuerdos con nadie y eso le da la libertad de hacer lo que hace sin titubear. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas, especialmente de nuestros propios colegas, quienes hoy son sus grandes enemigos. Doloroso es tener que escuchar al aire que un propio colega con el que comparto espacio como columnista, le dé palo a la directora del medio para el cual esta persona también escribe. ¿Qué se le podría llamar a eso? ¿Envidia porque no han logrado lo que ella sí? ¿Quieren su cargo?