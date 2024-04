Comprender al consumidor sostenible

Muchos negocios se encuentran hoy día tratando de vender “productos sostenibles” sin considerar tal vez que esta cualidad no tiene el suficiente peso en las decisiones de los clientes, quienes, según los expertos, reconocen mucho más las ventajas funcionales que las sociales y/o ambientales que estos exhiban.

Probablemente se lanzan muchas propuestas sostenibles que se suponen atractivas, pero a la hora de la verdad no se venden como se espera. Es clave entonces captar apropiadamente el comportamiento del consumidor, tarea fundamental del marketing, pero no solo en lo que respecta a las propiedades físicas, sino igualmente en cuanto a aquellas que configuran la perspectiva de sostenibilidad desde el punto de vista de la demanda y supuestamente establecidas por las empresas.

Ahora bien, se percibe que, para disponer de ofertas sostenibles contundentes y objetivas, hay que invertir de forma notable en innovación, no existe otra vía. Esta batalla no se libra usando las distintas herramientas de comunicación de la mezcla de marketing (por ejemplo, publicidad, relaciones públicas, etc.), debe tener lugar en las áreas de I&D y ser capaces de crear soluciones novedosas que tengan extraordinarias prestaciones en lo funcional, pero que asimismo aborden concreta y rotundamente asuntos sociales y ambientales que perseguimos todos, en cierta medida, en la sociedad en que vivimos.