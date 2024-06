Corte Suprema: no rebajen penas a violadores y asesinos de niños

En China los sentenciaron a muerte. Aplicaron una inyección letal a una pareja joven, atractiva, de vidas normales, sin historial delictivo ni señal alguna que anticipara el crimen que cometerían. Pero ella no quería que su futuro esposo tuviese hijos de otra mujer y él estaba dispuesto a todo para no perderla. Zhang Bo, separado y padre de dos niños de 1 y 2 años, anhelaba casarse con Ye Chengchen.

La bestia, Bryan David Ramírez, tiene 22 años y un prontuario, aunque en este país ser delincuente habitual no significa gran cosa. Puede seguir libre, haciendo de las suyas.

“Quiero que paguen por haber acabado con la vida de mi hija. Era una niña alegre, un angelito”, alegó con insultante descaro el papá biológico a El Tiempo, dándoselas de amoroso progenitor. “Nosotros tratábamos de ayudar, de apoyarla, pero él no dejaba a veces acercarse ni a ella ni a la niña. Tenía amenazada a la familia”, agregó el cobarde. No satisfecho con permitir la lenta agonía de la niña, exigió justicia, como si su indiferencia no fuese culpable. Si hiciesen la “justicia” que reclama, merecería unos años tras las rejas.