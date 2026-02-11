Cundinamarca: ¿Sabían que…?

Existen múltiples versiones sobre el origen de la palabra Cundinamarca, el nombre del tercer departamento con más habitantes de Colombia (más de 3,5 millones, según las proyecciones del DANE 2025), que cuenta con el páramo más grande del mundo —el Sumapaz, con 333.000 hectáreas— y que acoge en sus más de 24.000 km² —solo El Salvador tiene más de 21.000 km²— y sus 116 municipios una increíble diversidad de costumbres, climas y sabores.

El Sistema Nacional de Información Cultural de Colombia (Sinic) referencia estudios de la lingüística para los que “Cundinamarca” es una composición de vocablos derivados de la lengua chibcha. En ese mismo sentido, la Universidad de Cundinamarca señala que el origen del nombre proviene del término Kuntur Marga, que significa ‘lugar del cóndor’.

Quienes nacimos o crecimos en el departamento desconocemos muchos datos como este sobre nuestro territorio. ¿Sabían, por ejemplo, que el Salto del Tequendama, la imponente cascada de casi 140 metros de altura, queda en Soacha?

¿Sabían que el municipio más grande del departamento es Medina, con 1.206 km² que representan el 5,3 % del territorio? ¿O que el de menor extensión es Gachancipá con 42,6 km²?

¿Sabían que Guachetá, fundado en 1537, es el municipio más antiguo?

¿Sabían que Cundinamarca lidera la producción de flores, leche, papa, caña panelera, hortalizas y frutas, y que provee el 40 % de los alimentos que llegan a Bogotá?

¿Sabían que el departamento aporta alrededor de 202.000 unidades productivas (empresas y establecimientos de comercio), lo que representa el 6 % del total nacional, y que se especializa en agricultura y minería?

¿Sabían que más de la mitad de los municipios de Cundinamarca (69) tienen una caficultura activa? ¿Y que más de 31.000 familias derivan su sustento de este sector?

¿Sabían que 11 de los 116 municipios del departamento (9,5 %), como Villapinzón, Caparrapí, Tausa, La Peña y Quebradanegra, concentran el 50 % de la producción agrícola?

¿Sabían que, por su relieve andino, Cundinamarca tiene todos los pisos térmicos, desde zonas cálidas hasta nieves perpetuas, lo que permite la coexistencia de bosques secos, bosques andinos, páramos y zonas de alta montaña?

¿Sabían que el departamento cuenta con parques y reservas fundamentales como el Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sumapaz, esenciales para la conservación del agua, la biodiversidad y la regulación climática?

¿Sabían que varias especies de frailejones son endémicas de páramos de Cundinamarca, especialmente en Sumapaz y Chingaza, y que son esenciales para la regulación del agua?

¿Sabían que el encenillo es un árbol nativo y representativo de los bosques altoandinos de Cundinamarca, clave para la protección de suelos y nacimientos de agua?

¿Sabían que la tingua bogotana es un ave endémica de Colombia y que es emblemática de los humedales de la Sabana?

¿Sabían que La Chorrera, ubicada en Choachí, es la cascada más alta del país con 590 metros?

En otros temas, ¿sabían que Cundinamarca aporta el 6,34 % del PIB nacional, el más alto después de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca?

¿Sabían que la Sabana de Bogotá es el territorio más bilingüe de Colombia? A propósito, ¿sabían que la región concentra más del 65 % de todos los colegios calendario B bilingües del país clasificados en categoría A+ (la máxima excelencia)?

¿Sabían que uno de cada dos trabajadores que viven en Soacha, La Calera, Chía, Cota y Funza se moviliza diariamente hacia Bogotá por motivos laborales?

¿Sabían que más de 250.000 personas se beneficiarán con la construcción del puente sobre el canal Tibanica y el ciclopuente que conectará Ciudad Verde de Soacha con la capital del país?

¿Sabían que la Región Metropolitana adelanta junto con el DANE la Encuesta Multipropósito en 21 municipios de Cundinamarca y Bogotá? ¿Y sabían que la información obtenida sobre vivienda, educación, salud, empleo, movilidad, seguridad y bienestar será esencial para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y pensadas en el bienestar de los ciudadanos?

Por estas y muchas razones más, nos sentimos orgullosos de esta región que trabaja unida y que piensa en grande por y para los ciudadanos.

Juntos llegamos más lejos.