Desmontando capacidades de las FF. MM. a la sombra de Pegasus

No debemos elegir a un presidente que no esté convencido y comprometido con liderar la que debe ser la ofensiva definitiva para someter a los violentos. Quienes aspiren, pero no asuman ese compromiso, deberían declinar. Porque la primera y más contundente capacidad que requerimos es la voluntad política del nuevo gobierno de ganar el conflicto de manera dinámica y comprometida y que es inexistente en este gobierno.

Perdimos 100.000 soldados en las fuerzas militares desde el proceso de paz de Santos bajo la falacia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el iluso “fin del conflicto”. Y todavía hay quienes, cínicos o pendejos, preguntan por qué el estado no copó los espacios que “dejaban” las Farc. Petro ha logrado 20.000 retiros voluntarios que no serán compensados con el lánguido plan de reclutamiento que se ha reducido ya a solo 13.000 efectivos entre todas las armas.

La reducción presupuestal impuesta por Velásquez limita muchos suministros como las cargas básicas de munición de las unidades, lo cual, a su vez, afecta las prácticas de polígono. Soldados sin puntería no ganan batallas. Con el recrudecimiento de diversas guerras en el mundo hay escasez y nuestro ejército no tiene munición. Indumil no cubre las necesidades. Ya no podemos comprar a Israel. Parece un detalle, pero no lo es. Conseguir proveedores confiables y de calidad es un problema y el costo aumenta.