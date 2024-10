Divide et vinces

Parte de su estrategia está en la de generar constantemente controversias, que mantengan la atención general del público. Cada controversia es sustituida muy rápidamente por otra, de tal forma que la audiencia no tiene tiempo de percibir una conclusión, pues las bodegas y los medios abordan el nuevo evento, relegando el anterior a un estado de casi olvido, sin que eso implique que el gobierno no siga impulsándola.

La pregunta que deben hacerse los colombianos y especialmente quienes tienen la responsabilidad de evaluar la propuesta del gobierno, es si la “obra” cumple con los principios de los BICS, como es el valor de orden histórico, estético o simbólico; si genera un sentido de identidad en la comunidad caleña, conforme lo define la Ley 397 de 1997 que desarrolla los Artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura; la Ley 1185 de 2008 que define en su artículo 1 lo que es un bien de interés cultural. Pese a que el bien en cuestión no cuenta con estudios técnicos o diseños y su construcción fue apresurada y antitécnica, así como apresurada e irregular fue la licencia expedida por planeación de la ciudad, pienso que esta es una decisión política que no tiene marcha atrás y para derogarla se tendrá que acudir a las instancias legales.

El llamado monumento de “la resistencia”, construido con materiales sustraídos del mobiliario urbano, de almacenes y con algo de donaciones, es —para la gran mayoría de los caleños— el recordatorio de la manipulación perversa de la protesta social, que derivó en la mayor destrucción sufrida en la ciudad, desde la explosión de agosto del año 1956, y de la cual —después de tres años y de más de 300.000 millones de pesos gastados en reparar— aún no se recupera en su totalidad. Esa imagen es el triste recordatorio de la quema, del saqueo y destrucción de diez instalaciones policiales, 63 estaciones de servicio, 11 estaciones y 80 buses del sistema público de transporte; del encarecimiento de los alimentos, de los saqueos a granjas, a empresas; del ataque a 22 sedes bancarias; del ejercicio extremo de la violencia, de las muertes y desapariciones de jóvenes y funcionarios públicos, cuyas cifras aún no se concilian entre las que se registran en la Fiscalía con las de las ONG (en la narrativa popular, se habla de 60 muertos y 451 heridos).

Dentro de la tibieza que caracteriza al alcalde de Cali, concuerdo con su único pronunciamiento, en el sentido que es necesario y urgente buscar espacios para la reconciliación, espacios donde no importe el sector de la ciudad en que se viva, ni el salario que se perciba, ni el carro que se maneja y mucho menos el color de la piel; estoy de acuerdo con que se necesitan más espacios como la plazoleta Jairo Varela, el parque de las Banderas, el de la caña, el estadio o las canchas panamericanas, lugares en donde todos nos unamos en el sentimiento y el orgullo de ser caleños. Definitivamente, Puerto Rellena, donde está ubicado el “brazo de la resistencia”, no va a ser el sitio para la reconciliación y, por el contrario, se está abriendo un espacio en el que los caleños, más que a unirse, van a enfrentar sus diferencias y me temo que no propiamente de manera pacífica. La primera línea se apropió de ese lugar, lo controla como banda de barrio y allí ocurren muchas cosas que amerita una especial atención y ciertamente genera temor pasar por allí.