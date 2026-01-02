OPINIÓN

Julio Londoño Paredes

Drones, madurismo y cocaína

Venezuela sin cambios ¿y nuestro futuro?.
2 de enero de 2026, 11:00 a. m.

Entramos al 2026 sin que se haya producido ningún cambio en Venezuela, a pesar del cuasi bloqueo impuesto por la administración norteamericana al régimen madurista, que ha aprovechado la situación prebélica, para encarcelar y desaparecer a los opositores. Maduro y su combo han establecido un sistema en el que cada venezolano es un informante sobre la existencia de ‘traidores’, incluso entre sus familiares, amigos y vecinos.

Ni la invasión militar; ni la “operación quirúrgica”; ni las salidas para España, Rusia, o Turquía que se anuncian cotidianamente, se han presentado hasta el momento. Si la operación terrestre anunciada por Trump se limita al lanzamiento hace un mes de un dron sobre un embarcadero desconocido del ELN cerca de Maracaibo y aplaudido por Petro, las cosas no aparecen tan serias. En Colombia, los ataques con drones por Mordisco y otros grupos armados contra el Ejército y la Policía, afectando a la población civil, son cosa de todos los días y ahí seguimos.

Es curioso que “la acción terrestre” en Venezuela anunciada por el mandatario norteamericano antes de terminar el 2025, se hubiera hecho precisamente cuando se esforzaba para lograr la elusiva paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y en la de Israel contra Hamás. Como reza el dicho ‘algo es algo, peor es nada’.

Por ahora, fuera de los ataques contra lanchas en el Pacífico y en el Caribe, posiblemente en áreas marítimas colombianas y de ‘la guerra dialéctica’ entre Petro y el Trump, nada especial ha sucedido. Trump no va a lanzar un dron en el Cauca.

Opinión

La riqueza no se decreta, la inflación sí

Opinión

Ploúsiofobia

Opinión

La felicidad nace de elegir distinto: aprender del error para transformar la vida

Opinión

El desgaste del control constitucional: ¿sigue siendo la Corte Constitucional un contrapeso real del poder político?

Opinión

Un año más agrio que dulce

Opinión

Un incremento salarial regresivo

Opinión

El fin del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla

Opinión

Venezuela: “¿Un presidio suelto o un manicomio?"

Opinión

El arte de enemistarse con los amigos

Opinión

Una amenaza absurda e improcedente

Entre tanto nuestro país sigue a la cabeza, no solamente de la producción de cocaína, si no de la presencia de grupos armados estrechamente vinculados con el narcotráfico y a la minería ilegal, que controlan importantes zonas del territorio nacional.

Mientras esa situación subsista, por más relevos de altos mandos que haya, por más aviones y equipos militares que se adquieran, por más negociaciones con grupos armados que se realicen, por más políticos mesiánicos que surjan, por más reformas a la Constitución y a los códigos que se introduzcan, la gran masa de la población colombiana seguirá estando contra la pared amenazada por la rampante inseguridad urbana y rural.

Igualmente, mientras tengamos en la vecindad gobiernos permisivos con la presencia de bandidos colombianos en su territorio, como sucede con Venezuela, no solo con Maduro, sino con Chávez, y como sucedió con Ecuador durante el gobierno de Correa, no podremos salir de este laberinto.

Además pareciera que nos hemos venido acostumbrando a la ilegalidad en diferentes modalidades. Es una responsabilidad acumulada de tiempo atrás, por la que estamos condenados a seguir sufriendo el castigo de Sísifo, rey de Corinto, por habilidosos y ‘avispados’.

Más de Opinión

Julio Londoño Paredes Columna Semana

Drones, madurismo y cocaína

Erick Behar Columna Semana

La riqueza no se decreta, la inflación sí

Almirante-David-René-Moreno-Moreno

Ploúsiofobia

Paula López

La felicidad nace de elegir distinto: aprender del error para transformar la vida

Santiago Ronderos

El desgaste del control constitucional: ¿sigue siendo la Corte Constitucional un contrapeso real del poder político?

Jorge Eduardo Barón Columna Semana

Un año más agrio que dulce

Semana María Jimena Escandón

Un incremento salarial regresivo

Jorge Enrique Vélez, columnista invitado

El fin del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla

Francisco José Mejía columna Semana

Nace la nueva derecha en Colombia

Margarita Ortega Columna Semana

‘Comfort Love’

Noticias Destacadas