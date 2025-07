El botaratas del Pacto

Pero eso no es lo único. Del dinero que tienen disponible en el hogar, ejemplificando lo que está haciendo el Gobierno Petro, las inversiones que se tenían planeadas no se hacen. La plata se va en gasto. Si usted como jefe del hogar gasta tanto, de modo que ya no se puede comprar el carro o el apartamento que tenía planeado y para el cual tenía el presupuesto, su lugar de descanso seguramente sería un viejo sofá en el sótano de su casa. Es así, el Gobierno Petro también recortó la inversión del Estado radicalmente.

Sorprendentemente, el cuento no se acaba ahí. Además de tener el presupuesto más alto de la historia y prácticamente desaparecer la inversión, el Gobierno Petro les está quitando a sus hijos. Ya no más seguridad: recortó el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas más de 30 %; ya no más educación: acabó con el Icetex, que es el que daba los créditos a los estudiantes; ya no más acceso a vivienda: canceló los subsidios a los más necesitados. O sea que, además de tener disponible la mayor cantidad de dinero de la historia, de no invertir y de quitarles beneficios con los que contaban los colombianos, aún no le alcanza la plata para el gasto normal del día a día. Es como si en su casa usted tuviera la mayor cantidad de plata que ha tenido en toda su vida, pero no invierte y deja de gastar en la celaduría, en la educación de los hijos y en la ayuda que les daba a sus abuelos.