El desastre por deporte

En 1972, en Múnich, Colombia consiguió sus primeras medallas en tiro y boxeo. Los años dorados de nuestro país en los Olímpicos se vivieron en Londres 2012. Se realizó un trabajo desde Coldeportes y, como director, me correspondió liderar el programa Supérate, formando los semilleros que luego representarían a sus territorios en los Juegos Nacionales, escenario ideal para seleccionar nuestros representantes a los Juegos Centroamericanos, Suramericanos y Panamericanos. Las decisiones del Gobierno Petro respecto a los Juegos Nacionales 2023 y a los Panamericanos 2027 cercenaron la oportunidad de desarrollo deportivo y de una imagen positiva internacional para Colombia y Barranquilla.

Éramos un referente en Latinoamérica. Sin el apoyo del Estado, los deportistas no pueden obtener los resultados deseados.

El deporte es la forma más justa de competir entre naciones. El mejor es el mejor. El lema de los Juegos Olímpicos, Citius, altius, fortius (“Más rápido, más alto, más fuerte”), es una realidad en el deporte. Pero de nada sirve ser el mejor atleta si no tiene el apoyo, entrenamiento, alimentación o estabilidad necesarios para competir al 100 por ciento.

Aunque anecdótico, el apoyo al deporte prometido en la campaña presidencial del actual Gobierno se ha cumplido. Al revisar las promesas de campaña y su reflejo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, se evidencia que no se prometió apoyar a los deportistas, reforzar el ciclo olímpico, ni hacer de Colombia una potencia deportiva. Sorpresa, el Gobierno cumplió su promesa: no ha hecho nada y no hará nada en este sentido. Un desastre.