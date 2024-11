El descrédito educativo del Gobierno Petro

Ciertamente, la educación en Colombia ha sido uno de los puntos de debate más álgidos y que ha concitado a una profunda discusión política y presupuestal, y no podría ser de otra forma. La esencia misma de la sociedad depende en gran medida de cómo la educación se constituye en ese valioso instrumento de justicia dentro de un conglomerado social.

Para escudar su propia negligencia, el presidente acude a la recurrente utilización de eufemismos, improperios y descalificativos en contra de sectores de la sociedad y el sistema educativo. Incluso no se salva de su verborrea quien dirigió inicialmente su cartera de educación. El presidente nos deja claro que es incapaz de hacer y más incapaz aún de comunicar y reconocer sus fracasos. Insulta la inteligencia a los estudiantes colombianos a quienes se les tiene por menos y se les vende un discurso traído de los cabellos y que no promueve nada distinto a la lucha de odios, clases y ahora, sectores y rangos educativos.

Recordemos que Petro prometió la creación de un ‘crédito social’ que a la fecha no existe. De los $ 7,3 billones para educación superior en 2025, solo aprobarán $ 4,6. Lo anterior implica la existencia de un recorte del 33 % del presupuesto y hasta un 47 % en líneas de crédito que trae como consecuencia que 332.000 estudiantes activos se encuentren en riesgo de

no continuar sus estudios por impagos del Icetex en 2024, en tanto que unos 60.000 nuevos créditos para 2025 no podrían adjudicarse.