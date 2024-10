El espíritu vs. lo que se reglamenta

Aduciendo que el decreto busca garantizar el manejo profesional de los recursos y el cumplimiento de los principios del sistema, el proyecto no recoge aquellos principios de la ley específicos para el componente de ahorro individual: la eficiencia, con la que el uso de los recursos asegura el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios; la eficacia, con la que se exige el criterio de gestión para dar cumplimiento efectivo, concreto y oportuno a la aplicación de la norma pensional; la libertad de elección, con la que se afirma que se respetará y garantizará el derecho de libre elección de los afiliados cotizantes, de forma que no se coaccione ni se transgreda la libertad del individuo; y la rentabilidad, para garantizar que los recursos derivados de aportes, cotizaciones y demás generen rentabilidad y acrecienten los dineros destinados para la financiación de las pensiones y demás beneficios. Es decir, los principios de un subsistema que tiene en el centro al afiliado y cómo sirve a este, y no al revés.