El honor de ser policía

Hoy mi escrito está orientado a resaltar a aquellos hombres y mujeres que abrigaron el espíritu de servicio como su forma de vida, especialmente en una institución tan necesaria para la armonía de todos, como es la Policía de los colombianos. Durante las más de tres décadas de servicio público, en el único ejército de los colombianos, el Ejército Nacional, conocí a muchos miembros de la Policía y compartí con ellos un gran número de actividades propias de las operaciones, pero debo confesar que poco conocí de su parte humana; hoy, como ciudadano normal, miembro activo de la comunidad en la que habito, he podido conocer a un pequeño grupo de policiales con una tarea enorme sobre sus hombros, y por ello este necesario reconocimiento y mi pedido a quienes leen estas letras para que entiendan y apoyen la titánica labor asumida por estos funcionarios, cuyo eje central de su vida personal y profesional es el servicio hacia los demás, vocación que supera con creces a lo que se podría compensar con el salario que les paga el Estado, ellos no esperan nada más.

Cuando no hace mucho les escuchaba decir “es un honor ser policía”, pienso que lo decían de verdad, que lo decían con honestidad; hoy, cuando por políticas internas no lo hacen, estoy plenamente seguro de que ellos aún lo sienten así, pues el orgullo no se lleva sobre los hombros, se lleva y se siente en el corazón. El espíritu de servicio, esa vocación, no es para todos, ya que exige muchos sacrificios. Los fines de semana y las noches tempraneras para el descanso son un privilegio escaso para ellos, pues son precisamente esos tiempos los que facilitan llegar a las comunidades. De mi parte, me atrevo a decir a nombre de muchos compatriotas que estamos orgullosos de nuestros policías, y especialmente a estos líderes de la policía comunitaria les decimos: gracias.