El poder del rumor

En nuestro país, el Gobierno, de manera frecuente, calculada y pensada, convierte mentiras en verdades. Crea rumores, como que los empresarios no quieren pagar un salario digno a los trabajadores, cuando realmente varios miembros del Pacto Histórico son los que no lo hacen.

El señor David Racero es un claro ejemplo de ello, pues luego de los audios y chats de WhatsApp publicados en varios medios de comunicación, quedó establecido que no solamente tiene al Sena como uno de sus fortines políticos, sino que pagaba mal a sus trabajadores. Algo similar sucede con Laura Sarabia, o con Clara López, quien calificó a una niñera —en este caso la de Sarabia—, de manera despectiva, como a una sirvienta.

Por cuenta de este tipo de iniciativas, nuestra República está en peligro. No más rumores, no más mentiras, no a la consulta popular.