El valor social del profesor en la era digital

En la conversación pública sobre el futuro, pocas figuras resultan tan paradójicas como la del profesor. Mientras la inteligencia artificial (IA) redefine industrias, acelera procesos y multiplica el acceso al conocimiento, algunos se apresuran a preguntarse si el docente seguirá siendo necesario. Pero la realidad apunta en sentido contrario: nunca como hoy el valor social del profesor había sido tan decisivo.

El problema de nuestro tiempo no es la falta de información, es, más bien, la incapacidad creciente de interpretarla con criterio, de jerarquizarla y de darle sentido. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde las respuestas están a un clic de distancia, pero las preguntas, las verdaderamente importantes, escasean. Y es precisamente ahí donde el profesor adquiere una relevancia irremplazable.

Como bien se ha señalado en anteriores opiniones, educar no es transmitir contenidos, sino acompañar procesos humanos profundos. Esta afirmación, que podría parecer clásica, se vuelve revolucionaria en el contexto digital, porque las plataformas pueden enseñar datos, pero no pueden formar criterio; pueden ofrecer respuestas, sin embargo, no pueden enseñar a pensar con autonomía; pueden simular diálogo, no obstante, no pueden construir vínculos significativos.

El profesor, en cambio, cumple una función social que trasciende el aula. Es un mediador entre el conocimiento y la vida. Es quien ayuda a traducir la información en comprensión, la comprensión en juicio y el juicio en acción responsable. En sociedades democráticas, esta tarea no es secundaria: es estructural. Sin ciudadanos capaces de pensar críticamente, la libertad se debilita y el debate público se empobrece. En Colombia, esta reflexión adquiere una urgencia particular. La educación sigue siendo uno de los caminos más sólidos para reducir desigualdades y construir cohesión social. En ese proceso, el profesor no es solo un actor del sistema educativo, sino un agente de transformación social.

Su impacto no se mide únicamente en resultados académicos, sino en la capacidad de formar personas con sentido ético, conciencia crítica y compromiso con su entorno. Sin embargo, hay una tensión que no se puede ignorar. El entusiasmo por la tecnología ha llevado, en algunos casos, a subestimar el papel del educador, como si las herramientas digitales pudieran sustituir la experiencia formativa. Es una lectura equivocada confundir acceso a información con educación.

Esto último es uno de los errores más graves de nuestra época porque educar implica formar sujetos capaces de interpretar, cuestionar y transformar la realidad, no simplemente consumir contenidos. En este contexto, el profesor se convierte en una figura clave para humanizar la tecnología. No se trata de resistirse a la IA, sino de integrarla con criterio pedagógico. Y ese criterio no lo produce la máquina, sino que lo construye el educador desde su experiencia, su formación y su compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes.

Hay, además, un elemento que suele quedar fuera de las métricas y los debates técnicos: la dimensión del encuentro. En un mundo cada vez más mediado por pantallas, el profesor sigue siendo una presencia concreta, alguien que escucha, orienta, interpela y acompaña. Esa relación, que podría parecer intangible, es en realidad uno de los pilares del aprendizaje significativo. Porque nadie aprende profundamente sin vínculo, sin confianza y sin reconocimiento. Por eso, reivindicar el valor social del profesor no es un ejercicio nostálgico, sino una apuesta por el futuro. Es reconocer que, en medio de la revolución digital, lo humano no solo sigue siendo relevante, sino indispensable. Es entender que la IA puede ampliar nuestras capacidades, pero no puede sustituir la responsabilidad de formar personas libres.

Hoy más que nunca, el profesor está llamado a ser custodio del pensamiento crítico, arquitecto de sentido y sembrador de ciudadanía. Su tarea no se limita a enseñar lo que se sabe, sino a despertar en otros la capacidad de pensar por sí mismos. Y en una sociedad donde abundan las certezas superficiales y escasea la reflexión profunda, esa misión adquiere un valor incalculable.

La era digital no reduce la importancia del profesor. La redefine, la amplía y la vuelve más exigente. Pero, sobre todo, la hace más necesaria. Porque en un mundo de algoritmos, alguien tiene que seguir enseñando a ser humano.