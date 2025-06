El presidente quiere el caos, ¿para qué?

Pero no fue solo esta bandera. Ese mismo día, el presidente Petro empuñó la espada del Libertador, Simón Bolívar. Con la espada en alto, afirmó: “La espada de Bolívar nos comanda y nos guía en esta lucha por los derechos y la libertad del pueblo… El que dirige y quien comanda no es el presidente Gustavo Petro, es la espada de Bolívar… Ha llegado la hora del pueblo… Si votan no a la consulta, el pueblo se levanta y los revoca”, dijo, presionando a los senadores que se disponían a decidir si aprobaban una consulta popular para lograr la reforma laboral.