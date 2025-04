El que la hace la paga

Lehder fue responsable de consolidar una estructura criminal que no solo financió el narcotráfico a gran escala, sino que también contribuyó a la escalada de violencia en Colombia. Tras su extradición a Estados Unidos en 1987, cumplió más de 30 años de prisión. En 2020 fue liberado y trasladado a Alemania, lo que generó un fuerte debate sobre la impunidad y la necesidad de garantizar que los grandes capos del narcotráfico cumplan íntegramente sus condenas.

Lehder cumplió 33 años de condena en EE. UU., regresó a Colombia y luego de la definición de un asunto pendiente con la justicia colombiana, está libre. No tiene procesos vigentes en su país y, por más aterradora y desgarradora que sea la historia de la cual fue protagonista, la hizo, fue capturado, extraditado, la pagó y ahora disfruta, luego de saldar su deuda con la justicia, de su anhelada libertad. Se reitera, cumplió la pena impuesta en territorio extranjero por sus delitos, gracias a la contundente medida de la extradición.

Si lo anterior no fuera suficientemente impune, ha de recordarse que las FARC son autores de toda clase de delitos y violaciones a los derechos humanos. La impunidad de estos delitos es, en sí, un delito atroz, un delito que encarnó el gobierno de Santos, quien, a cambio de un Nobel, renunció a la posibilidad de hacer justicia frente a estos grandes violadores de derechos humanos. Pero si esto no fuera, de por sí, aterrador, a las FARC se les concedió tener su propio juez que, a la fecha, “ha cumplido su tarea”, esto es, condenar a los agentes estatales y no “tocar” a los hoy comunes.