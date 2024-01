En su libro La República, Platón plantea la existencia del gobernante ideal, también conocido como “El Rey Filósofo”, un personaje con virtudes tan inalcanzables, que resulta parecer un recurso alegórico para su historia. Sin embargo, existieron personajes que se acercaron a este ideal, siendo el emperador romano Marco Aurelio uno de sus representantes más importantes.

A lo largo de su reinado, el emperador desarrolló un método de vida, siguiendo las pautas del estoicismo, el cual fue determinante en su gran administración. Lamentablemente hoy en día podemos ver que, cada vez más, la luz virtuosa del llamado “rey filósofo” se ve reducida en la eterna oscuridad de la corrupción y egocentrismo de los políticos actuales. En ese sentido, y tras la lectura e interpretación del libro “Meditaciones” de Marco Aurelio, con el complemento del estudio de la vida y obra del filósofo y fundador del karate moderno, Ginchin Funakoshi, quisiera realizar una reflexión modesta y corta sobre las virtudes del buen gobernante en Colombia, utilizando a estos personajes como referentes ideológicos.

Aunque pareciese extraño combinar la filosofía de dos hombres que vivieron en tiempos y continentes completamente distintos, resulta interesante conocer que sus ideas son bastante similares. Marco Aurelio describe que el hombre debe vivir de acuerdo a lo que dicta la naturaleza, haciendo referencia, que el objetivo de la vida, debe ser la autorrealización y el ayudar a los demás, siguiendo un camino de disciplina y solidaridad. Adicionalmente, el emperador, consideraba que el hombre debía dominar sus pensamientos para que así pudiese estar en control de su cuerpo y no dejarse llevar por el placer y la avaricia. De la misma forma, Funakoshi, siguiendo la filosofía de los monjes Zen, menciona que el fin máximo de las artes marciales, recae en vivir con humildad, disciplina y respeto por los otros. Ambos personajes plantean un rechazo al hedonismo y a la corrupción, erigiendo un estilo de vida bastante saludable y desarrollando herramientas para crear líderes fuertes y justos.

Hoy en día, a muchos políticos se les asocia con la cobardía y con la incapacidad de enfrentar a las adversidades. Para el emperador romano, el individuo debe entender que este no puede controlar el entorno que le rodea, por lo tanto, el conflicto es algo inherente en la vida del ser humano. En ese sentido, la persona tiene que enfrentarse con valentía a sus problemas y no escudarse, culpando a otros por sus acciones. De la misma manera, Funakoshi, nos recuerda que el mundo tiene tanto personas buenas como malas, por lo que plantea una filosofía de siempre defenderse ante cualquier ataque, utilizando la fuerza como un último recurso para la protección personal, la cual debe realizarse sin titubeos y con valentía.

No obstante, el maestro advierte que a la hora de defenderse, no se debe “terminar” al enemigo, sino al contrario mostrar compasión y misericordia. Justo este concepto se aliña con otro planteamiento realizado por Marco Aurelio, en el que menciona que cualquier mal que te hagan, uno debe responder haciendo el bien, ya que la mejor venganza es la de no llegar a ser como tu enemigo. En la política, los funcionarios tienden a dedicar su tiempo a realizar ataques sin sentido a sus enemigos, en vez de dedicarse a trabajar por las necesidades de los colombianos. Imaginen un líder que deje de lado sus responsabilidades como gobernante para inmiscuirse en luchas sin sentido con sus opositores.

Ahora bien, no me estoy refiriendo a que realizar una crítica a una política pública, esté mal, me refiero a las peleas de congresistas por Twitter que inundan las noticias día tras día y nos tienen cansados de la histeria política que se vive en el país.

Por otra parte, Marco Aurelio nos habla sobre la ambición refiriéndose a la riqueza como: “objetos que no son determinantes en el carácter del ser humano”. En ese sentido, el tener, más o menos, no mejoran tu comportamiento o cambian tus intenciones. Su recomendación al gobernante, es de reflexionar sobre lo que tiene y valorarlo. Por su parte, Funakoshi menciona que “el espíritu siempre debe estar por encima de la técnica”, aludiendo a que el personaje con valores morales es mucho más valioso a los que solo poseen talento o habilidad. Esto se relaciona con la corrupción, en el que el gobernante elegido sepa en su corazón que su rol será de cuidar y desarrollar el territorio, más no de convertirlo en una empresa, mediante el cobro de altas comisiones cuando se firmen contratos de obras públicas. Asimismo, muchos pueden pensar en políticos con grandes habilidades de gestión, pero con un corazón frío y alejados de la sociedad, este tipo de personas que carecen de amor por la humanidad, utilizarán sus habilidades para beneficio propio, excluyendo al pueblo de sus planes.

Para concluir, esta reflexión resulta ser un simple pincelazo de dos filosofías de vida que deben estudiarse a fondo y aplicarse en el día a día. No obstante, estos dos personajes, también nos enseñan sobre el valor de la valentía y mesura, las cuales son virtudes que deben identificarse en los políticos, para que así Colombia pueda tener un verdadero cambio en sus instituciones y en su política pública. En el que el pueblo excluya a los falsos profetas que nos utilizan como vehículo electoral, a los oligarcas corruptos que reparten las ciudades como si fueran pasteles y a las supuestas nuevas generaciones que se dejan corromper de las malas prácticas de sus predecesores. Si nosotros queremos un nuevo país, tenemos que escoger a verdaderos líderes que tengan a Colombia como prioridad.

Referencias:

Marcus Aurelius, trad Long G (1862) “Meditations of Marcus Aurelius” Editorial Pranava Books

Funakoshi G & Nakasone G, trad edición española Joaquin Tolsa (2006 ) " Los 20 principios del Karate” Editorial edicion española Tutor, Madrid España

Daza J (S.F) “IDEOLOGÍA Y POLÍTICA EN EL EMPERADOR MARCO AURELIO” Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4493/1/Lucentum_03_13.pdf