El significado de la Constituyente para el sector empresarial

Aunque Petro insiste en que la Constituyente no es respuesta a la parálisis de sus reformas en el Congreso de la República, porque sabe que necesitará de los legisladores para sacar adelante la ley que viabilice la Asamblea Nacional Constituyente, es evidente el interés del mandatario de saltarse el trámite en el Congreso para impulsar una Constituyente convocada desde las calles, mediante la presión hostil de la ciudadanía.

En este nuevo ambiente político es difícil pensar que las empresas, grandes o pequeñas, estarán animadas a comprometerse con el desarrollo socioeconómico del país, y menos aún, cuando es previsible que Petro recurra a radicalizar su discurso contra el capital privado para justificar, junto a otras razones, la necesidad de una nueva Constitución. Estamos entonces ante la posibilidad de que el sector empresarial se enfrente, no solamente a la presión que ya ejerce el Gobierno, sino también a la pérdida de la legitimidad social que ha ganado en las últimas décadas, por cuenta del capricho proconstituyente del Gobierno nacional.

Adicionalmente, la propuesta de Petro podría llevar a la suspensión de proyectos conjuntos entre el Gobierno y el sector privado, que hoy ya están avanzando, llevando a que las empresas adopten una postura de espera antes de comprometerse más a fondo. Varios sectores como energía, transporte y telecomunicaciones, entre otros, tiene en la actualidad importantes proyectos con capital privado, cuyos inversionistas comenzaron a hacer consultas para definir si continúan o no.

Ningún gremio o empresario con alta representatividad ha alertado al país productivo, que no solamente está conformado por empresarios, sino también por empleados, centros de pensamiento, sindicatos y otros actores del tejido productivo, sobre lo que hay de fondo: el interés por un nuevo modelo económico que llevaría a la refundación socioeconómica de nuestra nación. Es raro que los líderes del sector empresarial no vean que la frustración que vive Petro al no lograr limitar o eliminar la participación del capital privado mediante sus obstinadas reformas en los sectores claves, se transformará en su interés revanchista de cambiar el modelo de producción y competitividad del país a través de una nueva constitución.