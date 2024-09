El sueño americano empieza en el Darién

La primera razón, y probablemente la más importante, es que el Estado colombiano está perdiendo este territorio a manos del Clan del Golfo. Perder es un decir, ya que poca ha sido la presencia del Estado en esta zona que por mucho tiempo fue casi inhóspita, cosa que hoy en día no es cierto. The Economist publicó un artículo sobre el tráfico de personas cruzando el Tapón hacia Panamá, rumbo EE. UU., y las cifras son asombrosas.

Ambientalmente, hay muchas carreteras hoy en Colombia o América Central con ecosistemas selváticos comparables a los del Darién. Ciertamente, no son esos 130 kilómetros de carretera lo que va a deteriorar la selva del Darién, y más bien pasará lo contrario. El argumento ambiental de no intervenir la selva por muchos años fue, hasta cierto punto, válido. Contiene una gran riqueza natural y la conservación de su fauna y flora es de gran importancia nacional.

Lastimosamente, la selva ya no está deshabitada y está bajo el control de grupos armados que poco velan por la preservación de la naturaleza. Si ya existe un flujo de cientos de miles de personas anualmente, es mejor que sea canalizado de manera organizada a través de una carretera que cuente con todos los controles ambientales por parte del Estado y sus fuerzas armadas. Aun así, no construir la carretera igual no asegura la de protección de la selva. Con solo ver las lamentables cifras de deforestación en zonas protegidas en la Amazonía, es evidente que la ausencia de infraestructura pública no es garantía de que exista una preservación ambiental. Al ver el enorme flujo de personas que cruzan el Darién, que por ahora parece que seguirá creciendo, lo más responsable en este momento en cuanto a la protección de la selva es construir la carretera.