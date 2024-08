En Cartagena, se le nota la mano al alcalde

No recuerdo haber tenido la oportunidad de conocer personalmente al actual alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y tampoco tuve grandes expectativas con su elección. La verdad, desde hace años algunos colombianos padecemos una amnesia protectora, frente a sucesivas administraciones desastrosas que han dejado en el más completo abandono a nuestra emblemática ciudad amurallada.

No obstante, más relevante y de impacto social para la calidad de vida de los cartageneros más vulnerables, son las actualizaciones y ampliaciones de los acueductos de Barú, Bocachica, zona norte, zona conurbada de Turbaco, Pasacaballo y otras siete zonas de la ciudad. Todos estos dirigidos a cubrir las necesidades de los asentamientos más pobres y cuya intervención se verá reflejada, particularmente, en la salud de los niños que tendrán acceso a agua potable y, en general, en la salud pública de dichas comunidades.

Una fuerte responsabilidad recaerá sobre los hombros del alcalde Dumek porque tendrá que asegurar y garantizar que los viejos vicios de la contratación estatal no afloren y terminen afectando los planes de transformación de la ciudad. Cartagena no aguanta más desilusiones y todas las miradas estarán sobre su ejecución, empezando por el propio gobierno nacional que – dadas las demostraciones de la vicepresidenta Márquez al no invitarlo a la visita de los duques de Sussex a la ciudad- dejó entrever tanto ese sentimiento, como falta de conocimiento de las elementales reglas de deferencia frente a un burgomaestre.