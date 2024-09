España le dio a Maduro la consolidación del régimen

Todos hemos lamentado el fallecimiento de Rodolfo Hernández que, como se ha dicho repetidamente, casi fue presidente. Muy apreciado en Santander y en Bucaramanga. Su lema fue: no a la corrupción. No obstante, tejó “colgados de la brocha” a cerca de diez millones y medio de colombianos. No hizo al final, una campaña, sino una anti-campaña. Por lo tanto, Petro entró a la presidencia y Hernández posteriormente le abrió el camino para instaurar el régimen que el ganador se había propuesto. Muchos quedaron decepcionados.