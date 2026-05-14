Estado como escenario de lucha

Poder constituyente: Se podría decir que el eje central del discurso presidencial de Gustavo Petro se articula bajo una tesis de confrontación entre el “poder constituido” y el “poder constituyente”. Bajo esta óptica, el presidente sostiene que las estructuras tradicionales del Estado (órganos de justicia, organismos de control y sectores del Legislativo) actúan como barreras que impiden la aplicación del mandato popular obtenido en las urnas.

Estado de derecho: Sin embargo, olvida que no obtuvo la mayoría suficiente en el Congreso y que el discutible triunfo que lo llevó a la Presidencia no lo legitima para hacer “lo que le da la gana”. En el Estado de derecho, el Congreso decide y el Gobierno ejecuta.

Lucha de clases: La postura presidencial se enmarca en una narrativa de lucha de clases, en la que el mandatario identifica a ciertos sectores de la institucionalidad como representantes de una élite histórica o “clase política tradicional” que bloquea reformas sociales en salud, pensiones y trabajo. Para Petro, la emancipación de los sectores marginados —campesinos, trabajadores y jóvenes— constituye el motor de su gestión, transformando la administración pública en un campo de batalla simbólico y jurídico.

Guerra y paz: Como antiguo insurgente, no ha superado la concepción de guerra y no sabe de acuerdos, consensos ni reconciliaciones, excepto con otros insurgentes y delincuentes organizados, considerados en su política de paz total.

Bloqueo institucional: El presidente ha manifestado que sectores de la Rama Judicial ejercen un “bloqueo institucional”. Ha cuestionado decisiones de las altas cortes, argumentando que sobrepasan sus funciones para limitar la ejecución de sus políticas de gobierno. Estas declaraciones han generado un clima de tensión constante entre el Ejecutivo y las cabezas de la justicia colombiana. Olvida que son los jueces quienes tienen la última palabra y no el Gobierno.

Vía alterna: Ha planteado que el “poder constituyente” reside directamente en el pueblo y que, si las instituciones no tramitan las reformas, la ciudadanía tiene la legitimidad de activar procesos de cambio, incluso sugiriendo procedimientos de recolección de firmas para presionar al Congreso. No se trata de intimidar, sino de lograr coaliciones.

Promesa de no reforma: Según el mandatario, no se busca derogar la Constitución de 1991, sino “agregar capítulos” y aclarar puntos que garanticen el Estado social de derecho, centrándose en la reforma agraria, la justicia y los servicios públicos. Confunde aspectos legales con constitucionales.

Democracia callejera: El presidente ha integrado la movilización en plazas y calles como una herramienta de gobernanza. No las ve solo como actos de protesta, sino como mecanismos de presión al Congreso y a las cortes. Se siente cómodo detrás del micrófono arengando a la multitud para neutralizar “golpes blandos” e intentos de desestabilización institucional, incitando a la presión.

Odio o lucha: El presidente Petro diferencia entre el “odio de clases” (que atribuye a sus opositores) y la “lucha de clases” (que define como la búsqueda de derechos para los sectores excluidos). Siempre dividiendo y confrontando.

Divagaciones cósmicas: Han sido cuatro años perdidos en posiciones personales, peroratas ideológicas y divagaciones cósmicas, bajo el sino de la paranoia del excombatiente que no ganó la batalla a pesar de haber ganado las elecciones, con comprobada financiación ilícita.

No entendió que no se trataba de su voluntad ni de su visión de país, como tampoco de imponerla bajo presiones y chantajes, sino de una democracia y de un gobierno de las leyes.

Cita de la semana: “La democracia nunca quedará probada más allá de toda duda…”, Perspectivas democráticas, Walt Whitman (1871).