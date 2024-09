Estrategia propagandista

Joseph Paul Goebbels fue el temido ministro de propaganda del Reich. Su característica principal fue el populismo de sus discursos cargados de miedos y odio hacia lo extranjero. Hacía creer a todos que solo una persona podía salvarlos del desastre y la humillación: el salvador propuesto no era otro que Adolf Hitler. El papel que tuvo el ministerio de Goebbels fue centralizar el control de la vida cultural e intelectual de Alemania, utilizando la radio para ello.

Es de recordar que la estrategia que llevo al presidente al poder estuvo organizada a partir de asertivos ‘golpes’ y ataques en redes sociales con activistas y bodegueros —hoy eminentes funcionarios públicos y contratistas estales—, no obstante, esa misma estrategia parece estar pasándole factura.

Al gobierno de la ‘inclusión’ no le gusta ser cuestionado, investigado y expuesto. Los errores, torpezas y actos de corruptela que han sido evidenciados por parte de la opinión pública, la prensa y las redes sociales generan un efecto represivo a cargo del primer mandatario. Contrario a la proclama de vendetta, el gobierno debería adquirir un serio compromiso en erradicar la corrupción desde el nivel más alto de su administración, propender por manejos idóneos y técnicos desde las instancias de dirección y gerencia pública y mostrar un ejemplarizante respeto al Estado de derecho y a las instituciones democráticas. Contrario a ello, el presidente opta por emprender una estrategia de odio, segregación, violencia de género e intolerancia contra la prensa y la oposición política.

Nuestra sociedad no se puede seguir alimentando de la propaganda separatista y segregadora. Debemos comprender —para tristeza de todos— que tenemos un pésimo gerente a cargo de nuestro Estado. Insatisfecho con el desastre forjado a pulso de ineptitud, construye su realidad a partir de su ministro de propaganda, Hollman Morris, quien ha convertido RTVC no solo en la forma de cumplir los compromisos políticos con i nfluencer´s , sino también en la forma de crear ‘interesantes contenidos’. Por ejemplo, hemos sido testigos de entrevistas donde el deshonroso Alfredo Saade “informó” que al presidente lo quieren asesinar. Asimismo, el director de RTVC utiliza ahora la persecución y hostigamiento judicial en contra de la Senadora de la República, María Fernanda Cabal, por una supuesta “difamación de la actividad de la entidad pública”.

Presidente, Colombia lo eligió para que gobierne, para que titularice la responsabilidad en el cumplimiento de los fines del Estado, no para que nos diga como pensar, actuar o —peor aún— a quien odiar. La prensa no es su enemiga, la oposición política no es su enemiga. Escarbe en su interior, se sorprendería de como un ejercicio de introspección y sana autocrítica, le permitiría acercarse a culminar los últimos meses de su gobierno con algo de decoro.