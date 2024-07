Experiencia laboral: activista

El caso más vergonzoso es el nombramiento del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza. Este joven bachiller cursó nueve semestres de Ciencia Política en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde no se destacó precisamente por ser un buen estudiante. Pero sí se destacó como activista de la Colombia Humana. A pesar de no contar con título profesional, el entonces senador Gustavo Bolívar lo contrató como asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo. Y de ahí saltó, gracias al presidente Petro, nada más y nada menos que a ser embajador de Colombia en México.

Daniel Rojas es un activista del petrismo de los más puros. Es economista de la Universidad Santo Tomás y viene de ocupar la dirección de la SAE. No tiene ninguna experiencia ni formación en el sector educativo. Odia a la prensa, no quiere a la Policía y no tiene ningún problema en insultar sin freno a todo aquel que critique al Gobierno y en demeritar el trabajo de las universidades privadas. Por eso, su nombramiento como ministro de Educación no parece responder a ninguna lógica.