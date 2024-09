Expropiar, expropiar, expropiar

Esta será la frase con la que vamos a recordar el fracasado gobierno del cambio del actual presidente de los colombianos, Gustavo Petro, quien —después de engañar a sus compatriotas durante la campaña— fue con su hoy vicepresidenta a una notaría en Bogotá a autenticar el compromiso de que en su gobierno “no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”.

Lo anterior lo incumplió y, después del fracasado intento por medio de un artículo en el Plan de Desarrollo, en el que trató ilegalmente de establecer la expropiación exprés, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la citada norma, uno de los puntos más controvertidos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro. Pero parece que no solo su engaño al pueblo colombiano está certificado ante notario, ahora, en alianza con sus ministros y algunos parlamentarios, quiere intentar nuevamente hacerlo a través de varios artículos del proyecto de ley que determina la competencia de la jurisdicción agraria y rural y dicta otras disposiciones.

Estoy seguro de que este tipo de artimañas jurídicas no serán aprobadas en el Congreso de la República, pues con este proyecto de ley se pretende seguir engañando a los colombianos y poner en riesgo nuestra democracia. Como he manifestado muchas veces en esta columna, “sólo hay democracia si los estados garantizan la propiedad privada”, y es claro que esto no es lo que quiere el actual gobierno, que cada día se parece más al de sus aliados, los gobiernos cubano y venezolano.