Falcao: imposible volver a casa

Uno de los principales problemas radica en la falta de claridad y transparencia en las leyes fiscales. Muchos colombianos que residen en el extranjero se enfrentan a sorpresas desagradables al descubrir que, aunque no residan físicamente en el país, siguen siendo considerados contribuyentes y están sujetos a pagos de impuestos. Esta situación genera incertidumbre y desconfianza en el sistema, haciendo que muchos opten por no regresar.

Si Falcao decidiera regresar a Colombia para jugar con Millonarios, tendría que considerar los efectos fiscales de volverse residente tributario colombiano. Para evitarlo se vería obligado a no vivir más de la mitad del año en el país, no tener un salario mayor en Colombia a los que recibe en el exterior y no tener más propiedades en Colombia que las que tiene en el exterior. De lo contrario, tendría que pagar impuestos en este país, incluso sobre lo que no gana acá, y, lo que es peor, tributos sobre lo que nunca ha ganado en territorio nacional. Mejor dicho, si firma con Millonarios, probablemente sería gravemente penalizado impositivamente.