Fantasía electoral

Domingo, 7 de agosto de 2022

—Me llamo Gustavo Berto y soy su presidente —arengó frente a una multitud en la Plaza de Bolívar el recién electo mandatario.

—Felicitaciones, presidente, pero recuerde que mañana inicia nuestra labor más importante: hacer que nuestro proyecto político se reelija —le comentó su asesor político de cabecera.

El presidente, ligeramente descompuesto por tener que aplazar la juerga, frunció el ceño y asintió con la cabeza.

Martes, 9 de agosto de 2022

Reunión en presencia de Gustavo Berto, Roy Borrero, Armando Boneletti, Carlos Ramón Gómez, Irene Pérez, Carolina Tapabotella, Laurita Sarria, Iván el Terrible y dos asesores de cabecera.

—Lo más importante en este instante es asegurarnos de que nuestro proyecto político perdure en el tiempo. Las reformas que pretendemos implementar, y que nos darán el poder necesario para definir el rumbo de nuestro país, solo pasarán en la medida en que logremos mantenernos el suficiente tiempo en la Presidencia para tomarnos legalmente las altas cortes, el Congreso y el Banco de la República —inició uno de los asesores políticos de cabecera.

—Para que pueda mantener la base de votantes que nos haga reelegir, va a ser necesario recaudar mucho dinero, sobre todo si nuestro gobierno no obtiene resultados para la gente —aseveró Boneletti.

—Lo segundo puede darlo por seguro, mi querido Armando —replicó Irene—. Con nuestra filosofía del decrecimiento, inspirada en el filósofo francés Deleuze, la gente no lo va a pasar bien.

—No se preocupen por eso —aseguró Roy—, le echamos la culpa al Gordo y a la oligarquía, ese grupo social que no se sabe quién es y, por lo tanto, no puede defenderse.

—Lo importante para tener éxito es levantar la mayor cantidad de dinero posible y dejar de gastarlo en labores de gobierno para dedicarlo a la campaña del 26 —resaltó el asesor de cabecera.

—Cerremos acá —manifestó Berto, ya con agotamiento visible por la rumba de la posesión—. Para el viernes me traen ideas de cómo conseguir el dinero suficiente para la campaña.

Viernes, 12 de agosto de 2022

Reunión en Palacio con Gustavo Berto, Roy Borrero, Armando Boneletti, Carlos Ramón Gómez, Irene Pérez, Carolina Tapabotella, Laurita Sarria, Iván el Terrible y dos asesores de cabecera.

—Bueno, jejeje, ya tuvieron tiempo para pensar cómo nos conseguimos el dinero. Miren que después de la campaña quedamos limpios; hasta los topes nos volamos —inició Berto.

—Pues yo propongo que dejemos de pagar los faltantes del sistema de salud; esos medicamentos para la gente están muy costosos —manifestó la Tapabotella—. Igual les echamos la culpa a las EPS; muchas de ellas tienen directivos de la oligarquía.

—Yo propongo que impulsemos ya la primera de varias reformas tributarias y que con el tiempo acabemos con los subsidios de vivienda y de educación; eso sale muy caro —propuso Roy.

—¿Qué tal si dejamos de hacer obras de infraestructura? Igual podemos decir que nosotros hicimos las que estructuró Duque —agregó Irene.

—¿Y yo dónde voy a quedar? —preguntó Armando.

—Listo, yo me encargo de coordinar todos los aspectos —cerró Laurita—. El que no me obedezca, lo sapeo con el presidente.

Miércoles, 17 de julio de 2024

Reunión en Palacio con Gustavo Berto, Roy Borrero, Armando Boneletti, Carlos Ramón Gómez, el Chiqui Bonilla, Laurita Sarria, Iván el Terrible y dos asesores de cabecera.

—Esto se está complicando. A pesar de que levantamos mucho dinero, el Congreso ya no nos responde y nos estamos quedando sin plata para hacernos reelegir —comentó el asesor de cabecera.

—No se preocupen —insistió Carlos Ramón—. Por ahí hay un billetico en La Guajira que podemos utilizar.

—Ese sería muy útil para convencer a los senadores de quitarnos de encima la regla fiscal y poder endeudarnos al por mayor, unos 300 billones de pesos. Si con eso no les alcanza, me disculpan la grosería, pero tienen huevo —intervino Bonilla.

—Yo creo en todas las formas de lucha por las que propugnaba la Unión Soviética —agregó Iván—. Ayudémosles a los grupos al margen de la ley, que en la droga y la minería hay bastante billete y, además, nos ayudan a cooptar los votos en las regiones. Su hermano, camarada Berto, ya inició esas gestiones y, por medio de la paz total, los mantendré libres y, de pasada, les entregamos el Catatumbo.

—Para el último año les tengo guardadas un par de sorpresas —comentó Berto.

—¿Y yo dónde voy a quedar? —preguntó Armando.

—Listo, yo me encargo de coordinar todos los aspectos —cerró Laurita—. El que no me obedezca, lo sapeo con el presidente.

Jueves, 14 de mayo de 2026

Reunión en Palacio con Gustavo Berto, Antonio Sangriento, Armando Boneletti, Iván el Terrible y dos asesores de cabecera.

—Señor presidente, ¿qué pasa que cada vez somos menos? —abrió el asesor de cabecera. ¿Será que se nos está acabando el dinero?

—¿Y yo dónde voy a quedar? —preguntó Armando.

—No se preocupen, que con los 35 billones de pesos que contratamos directamente antes de la ley de garantías, el incremento del 23 % del salario mínimo y los jefes de las bandas criminales que subimos a las tarimas, los votos para Iván deben estar ahí —respondió el asesor de cabecera—. Además, ya estuvimos de mercado por Boyacá y compramos muchos verdes.

—Lo único que les pido es que no dejen hablar a Iván en medios o en debates —cerró Berto—. Si la llega a embarrar, de pronto nos ganan y nos podemos ir todos presos. Mientras tanto, alisten a los del estallido y hablen mal de las cortes, el Banco de la República y la Registraduría. Todavía podemos.

Continuará...