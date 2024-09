Fuero para violar la ley

La democracia siempre tiene un costo, pero con el actual gobierno estamos pagando el valor de toda la vajilla. El pésimo manejo dado a los lamentables sucesos del paro camionero muestran una vez más que empuñar un arma para secuestrar, asesinar, extorsionar o intimidar ciudadanos no capacita a nadie para manejar acertadamente una entidad estatal, un ministerio Y mucho menos un país. Si el objetivo de la administración central era el de generar una crisis para incrementar la pobreza, para que muchos colombianos se acuesten sin tener siquiera una agua de panela, para que los medianos y pequeños empresarios lleguen a la quiebra, para desestimular la inversión, para generar caos y anarquía, definitivamente lo están logrando.

El paro camionero no solo afectó a las ciudades, sino también a la gente trabajadora y honesta del campo que nos provee diariamente con todo tipo de alimentos, porque muchos perdieron sus productos, llegando inclusive a tener que botar la leche en un país con hambre, pero también impidió que enfermos pudieran llegar a los hospitales y que los estudiantes asistieran a sus escuelas o universidades; perjudicó enormemente a los trabajadores que laboran en el día pues al impedirles llegar al trabajo no pudieron llevar un pedazo de pan a sus hijos, así como a los pequeños productores que por ausencia de mano de obra no pudieron laborar.