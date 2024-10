Golpe de estadio

Lo primero que hay que decir es que el presidente parece que no es tan “abogado” como pregona y, de paso, dejó como un zapato a prestigiosos profesionales de la mentada Universidad Externado de Colombia, de la que Petro se graduó de economista. Y es que fue el mismo Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, que señaló que el Consejo Nacional Electoral era competente para investigar administrativamente la presunta violación a las reglas de financiación de la campaña Petro Presidente. También, la misma corporación señaló que el Congreso de la República era el competente para adelantar el eventual proceso de pérdida del cargo si los eventos investigados por el Consejo de Estado dieran lugar a ello. En todo esto, ¿dónde está el golpe de Estado? ¿Cómo se viola el fuero presidencial?

Lo que sí queda claro es que Petro está asustado. En una decisión de 7 a 2, el CNE encontró méritos para investigar la presunta violación de topes por alrededor de 5.600 millones de pesos, incluyendo el ocultamiento de ingresos y omisiones en la declaración de gastos. Y es que la campaña de Petro ha enfrentado cuestionamientos, incluso antes de que se iniciara el calendario electoral. Desde este espacio, por ejemplo, hemos insistido en que Petro realizó 14 megaeventos de campaña fuera del calendario electoral y sin reportes de gastos ni fuentes de financiación. También, hay que recordar que su hijo no criado, otrora importante miembro de la campaña de su papá, al parecer canalizó y, pues, hasta se quedó con generosas donaciones del narcotráfico a la campaña. Una investigación que duerme el sueño de los justos en las gavetas de la nueva fiscal general, amiga y parece que subalterna del mandatario.

La verdad es que nadie le ha prestado atención alguna ni a Petro ni a sus funcionarios. Salvo su colega del M-19, la nueva posesionada presidenta de México, el mundo ha permanecido más bien callado frente al octavo grito golpista de Petro. Y es que no hay mucho a lo que poner cuidado. El orden institucional colombiano está intacto, y la democracia, salvo los embates y las amenazas del mismo Petro, se encuentra en buen estado.

Eso sí, parece que la hora de la verdad ha llegado para el silencioso y enigmático Ricardo Roa. Y es que, en todo este tiempo, no hemos oído ni un solo comentario o aclaración de este funcionario, premiado con un salario de más de 100 millones de pesos al mes y un millonario presupuesto para contratos que no ha dudado compartir con su pareja sentimental, el enigmático personaje llamado Julián Caicedo. La verdad es que Petro parece querer proteger a toda costa a Roa, quien es, en últimas, el verdadero responsable de la caótica administración de la campaña presidencial del “cambio”.

El ciudadano Gustavo Petro no está por encima de la ley. El CNE adelantará una investigación sobre unos hechos que se produjeron antes de que Petro fuera presidente. La responsabilidad administrativa definirá dos cosas: si se violaron o no los topes, lo que haría espuria la elección de Petro, y si hay que compulsar copias o no a los jueces naturales de los implicados. Si pasara esto, se demostraría que Petro llegó al poder en medio de un concierto de mentiras, platas cuestionadas y mucha, mucha repartija.