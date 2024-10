Los discursos de Gustavo Petro se tornan cada vez más peligrosos y polarizadores, en los que normalmente llama a la clase trabajadora a defender su gobierno de un posible golpe de Estado, perpetrado por la oposición e instituciones como el Consejo Nacional Electoral, a los cuales no solo califica de golpistas y “asesinos”, sino también de oligarcas, utilizando de manera reduccionista y populista los postulados teóricos más famosos de su ideología política. Dicho comportamiento —tan violento— nos lleva a preguntarnos si Petro y sus seguidores buscan una guerra de clases sociales para tomarse el poder, y qué elementos ideológicos usa el mandatario para moldear sus discursos incendiarios.

Esta teoría, a pesar de exhibir unos cuantos rayos de racionalidad en cuanto a su análisis de la historia, resulta sobrepasar el universo de lo absurdo a la hora de plantear su solución, la cual fue inservible en la práctica y llevó a la muerte a alrededor de 160 millones de personas en el siglo XX. Ahora bien, este no es el único concepto marxista que es utilizado por Petro en su prédica populista; de hecho, el primer mandatario describió de manera burda al llamado “trabajo enajenado”, en el que el obrero no ve el sentido de su labor, llevando así a que el producto de su esfuerzo resulte ser ajeno a su naturaleza. En otras palabras, los obreros no tienen un propósito verdadero para levantarse a trabajar, sino que solo se levantan para sobrevivir el día a día con un mísero salario.