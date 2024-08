Inversión a la brava

Aunque el gobierno parece sordo y ciego a las críticas —y para señalar, no es mudo—, quienes nos oponemos a sus fórmulas no necesariamente estamos en contra de las intenciones de reactivación. Siempre he apoyado la idea de que los colombianos puedan destinar sus ahorros para inversiones necesarias en infraestructura o en créditos parcialmente subsidiados, pero no gratuitos, para que los mejores estudiantes puedan acceder a la universidad de su elección.