Investigación de CNE no es golpe de Estado

El Consejo Nacional Electoral CNE informó sobre la formulación de cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro y a la Coalición Pacto Histórico por vulneración al régimen de financiación, contra el candidato, gerente, tesorera, auditores y movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). En primera vuelta, se habría excedido el límite en $ 3.709 millones y en segunda vuelta se habrían recibido recursos prohibidos por $ 1.646 millones, que suman $ 5.355 millones.

La Corte Constitucional (C-1153/05), que declaró constitucional la disposición legal anterior, considera que la pérdida del cargo presidencial solo tendría lugar por afrenta gravísima contra el régimen de financiación de las campañas y no por cualquier irregularidad, en aras de la proporcionalidad, la razonabilidad y la estabilidad institucional.

Los fueros tienen como propósito proteger la independencia y autonomía de ciertas funciones públicas, garantizando que quienes los ejercen puedan desempeñar sus roles sin presiones indebidas. También, que los fueros deben equilibrarse con los deberes y responsabilidades de quienes los poseen. Esto significa que no deben servir para evadir la responsabilidad por actos ilegales o indebidos.

No, presidente, no se trata de un golpe de Estado, como tampoco de violaciones a la Constitución. Se trata de los controles propios del Estado de derecho, que han operado en oportunidades anteriores. Lo adecuado es una correcta disposición republicana, rendir explicaciones y demostrar que su campaña actuó conforme a las reglas y según los postulados de la buena fe, de lo contrario, el triunfo electoral habría sido ilegítimo, ilícito y no le correspondería ejercer ese alto cargo.