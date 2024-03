La Constitución del 91 apesta, pero podría ser peor

La consecuencia más visible de la Constitución del 91 es que, punta de reconocer derechos de aquí y allá, de aquel y tal otro, para lo cual no es necesario merecerlos, sino exclusivamente existir, el gasto público pasó del 15 al 30 % del PIB. En otras palabras, creo un Estado glotón.

La Constitución del 91 fue diseñada con la visión de un Estado proveedor, paternalista, que cercena los incentivos de los individuos. Su estructura de control es deficiente contra la corrupción. Y lo peor de todo: no tiene en su concepción ni siquiera una visión básica de costo beneficio: en ella todo justifica por principio, es blanco y negro, y el mundo no funciona así.

Lo peor de todo es que el beneficio que se adjudican los que apoyan la reforma del 91, un paso definitivo en pro de la igualdad, no se ha dado. Nuestro Estado sigue siendo ineficiente en controlar la desigualdad de los colombianos, lo cual es aparente al revisar el índice de Gini antes y después de la intervención estatal, que se mantiene prácticamente igual. El Estado no redistribuye el ingreso hacia los menos beneficiados, la Constitución habla de derechos, pero en la práctica no los logra.