La justicia colombiana tiene solución

Que la justicia en Colombia tiene problemas de funcionamiento no es un secreto. El informe del World Justice Project la califica con 0.48 sobre 1, el puesto 92 en 142 países medidos, por encima de Ecuador, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Bolivia, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero por debajo de todos los demás países del continente americano. Los factores en los que califica peor Colombia son el funcionamiento de la justicia criminal y civil, el orden y seguridad en el país y, la corrupción. Gran parte de las malas notas tienen que ver con la ineficiencia y demora en administrar justicia.

Desafortunadamente, la ineficiencia y las demoras del sistema no son un problema que no solo se soluciona con fondos y tecnología. El presupuesto de la justicia, que es de alrededor de 9.3 billones de pesos, apenas el 2 % del presupuesto total y alrededor del 3 % del presupuesto de funcionamiento colombiano, no es muy alto al compararlo con otros rubros. Por ejemplo, el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social para 2024, de más de 10 billones de pesos, fue superior al del sector judicial. El déficit presupuestal del sistema de salud colombiano para el 2025, requiere de recursos adicionales que oscilan entre los $19,7 y $23,4 billones, cifra de aproximadamente el doble el presupuesto de toda la rama Judicial.