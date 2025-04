La política de la religión en Medio Oriente

El conflicto entre Israel y Hamás no puede ser reducido a la sangrienta ocupación de la Franja de Gaza que el grupo terrorista realizó en el 2007, pues viene de mucho más atrás. El problema político, siendo la disputa territorial que los dos pueblos legitiman por mandato divino, tiene una fecha relevante: 1947. En dicho año, las Naciones Unidas formularon la resolución 181, la cual les permitió dividir el territorio entre población árabe y judía. A esta última le correspondió el 54% de la ocupación. Jerusalén, al ser un espacio tan importante para las dos naciones por su tradición religiosa, se catalogó como “corpus separatum”, un cuerpo aislado de los dos territorios. Hasta ahora, todo parecía indicar que las dos naciones iban a lograr coexistir gracias a la intermediaria actitud de la ONU.

No obstante, tan solo un año después, Israel declaró la Guerra de Independencia, consiguiendo la ocupación del 77% del territorio, incluyendo el oeste de la venerada ciudad de Jerusalén. Años después, Israel se la anexaría por completo. Ahora bien, el conflicto no se había escalado tanto hasta el 7 de octubre de 2023 cuando Hamás ordenó un ataque sistemático a Israel, que inmediatamente se defendió bajo la Cúpula de Hierro y respondió con un bombardeo a la Franja de Gaza. Después de miles de heridos y muertos, la pregunta sigue siendo la misma ¿A quién le pertenece el territorio? Sin duda la respuesta no se encuentra rompiendo relaciones con Israel.