En 1991, ya como presidente, firmó una ley de presupuesto que incluía aumentos de tributos. Fue una decisión importante; dejó las bases para el crecimiento económico de la década. En general fue positivo para los estadounidenses. Pero Bush pagó su incumplimiento con la no reelección. Los votantes no confiaron en él y no lo reeligieron.

Las promesas de campaña electoral cuestan. Cada vez más. Por esa razón es fundamental que el candidato no se comprometa para tener flexibilidad cuando gobierne. Aplica particularmente para los temas económicos, ya que el control es mínimo. Hay demasiados factores que no dependen de la voluntad de un presidente.

Iván Duque es un estudioso de la política estadounidense. Es de los colombianos mejor informados sobre el país del norte. Recuerda bien la experiencia de Bush. Intentó en la campaña no comprometerse para no tener dificultades en el futuro.

El éxito se vio con la paz. Logró una posición que dejaba a ambos lados tranquilos. Su frase “ni trizas” –como pedía el ala radical del Centro Democrático–, “ni risas” a la paz cayó bien. Era una declaración suficientemente vaga. Un año después, se entendió que sí quería hacer unos cambios significativos. Fracasó por la oposición en el Congreso pero era evidente su tendencia.

Esa posición gaseosa no la adaptó para el fracking. Ante la pregunta si su gobierno permitiría esa actividad, Duque fue contundente: no se haría. Dijo textualmente: “No se hará en cuatro años de mi gobierno”. No le puso una condición. Ninguna.

Se habla de duplicar el precio del gas y de un incremento de la devaluación del peso ante el dólar. No son advertencias estrambóticas: lo dicen a diario los expertos.

No era una respuesta a las carreras. Fue el debate televisivo de abril de 2018. Duque había preparado lo que iba decir. Gracias al candidato Gustavo Petro, era un tema de primer orden. Germán Vargas Lleras contestó que sí, que el fracking es necesario en Colombia. Petro que no, no y no. Es una industria del siglo XX. Sergio Fajardo, obviamente, se unió a la negativa de Petro, pero la sorpresa la dio Duque.

Nunca he entendido la posición de Duque. Me cuentan que fue una decisión electoral. Que los gurús pensaban que era un flanco débil y no podía dar papaya en una contienda apretada. Otros dicen que fue la determinación de que no era urgente, que se aplazaría para el próximo Gobierno. Temo que fue el segundo; no había afán.

Eso cambió en agosto de 2018 cuando miraron las cifras. El fracking no era opcional sino fundamental. La seguridad energética y la fiscal solo pasaban implementando esa técnica. Pero el presidente Duque tenía un problema inmenso: ya había descartado esa alternativa. Por televisión.