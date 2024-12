La comprensión del reto político y cultural que tenemos de presente parte de entender que, el catastrófico panorama que vive nuestro país es primordialmente una respuesta a la pésima gerencia que tenemos en el Palacio de Nariño, a la gobernanza revanchista y a la estrategia de segregación social y cultivo de odios que ha venido implementando el presidente de la República en sus 28 meses de gobierno. No obstante, las anteriores no resultan ser las únicas justificaciones de que Petro esté en el poder.

Petro y su “combo” han demostrado con suficiencia la ineptitud e incluso su tendencia delictiva. Las revelaciones de C aracol investig a, acerca de las pruebas de sobornos del Ejecutivo al Congreso para la aprobación de sus proyectos, revelan una detestable práctica corrupta a una máxima escala y un entramado digno de una mafia. Ni que decir que la suficiencia en términos de gas se ve amenazada por conducir el activismo ambiental a escala de inoperancia de nuestros recursos naturales no renovables.

Haciendo remembranza de la muy citada frase del escrito de Homero Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει” “La unión hace la fuerza”, es necesario unirnos, al fin y al cabo, “mejor son dos que uno”. Colombia se debe unir como pueblo, ¡ojo!, no como partido político, no alrededor de un nombre en particular, no de una camada de personajes tradicionales con conceptos empeñados; sino de una idea, de un objetivo, de un propósito. Reconstruir a Colombia en el 2026 es momento de enviar un mensaje claro y contundente: La unión por la defensa de Colombia, de nuestras regiones, nuestras instituciones y nuestra democracia.