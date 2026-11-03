Que el ruido del mundo no apague la paz de tu alma
Vivimos en un mundo que parece haber perdido la calma. Las guerras, las amenazas, la violencia, la intolerancia y la agresividad se han instalado no solamente en los titulares de los periódicos, sino también en nuestras conversaciones, nuestras familias y, muchas veces, en lo más profundo de nuestros corazones.
Nos despertamos con noticias que nos angustian, vivimos preocupados por un futuro incierto y nos acostamos con la sensación de que el mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más hostil.
Y en medio de tanto ruido, surge una pregunta que considero fundamental: ¿cómo podemos encontrar paz cuando el mundo que nos rodea parece empeñado en arrebatárnosla?
Quizás el primer paso sea comprender que la paz no es algo que el mundo tenga que entregarnos. Es algo que debemos aprender a cultivar dentro de nosotros mismos.
Hemos cometido el error de condicionar nuestra tranquilidad a las circunstancias externas. Creemos que encontraremos paz cuando terminen las guerras, cuando desaparezcan nuestros problemas, cuando cambien las personas que nos lastiman, cuando mejore la economía o cuando finalmente la vida sea como nosotros esperamos.
Pero si nuestra paz depende de que todo a nuestro alrededor esté en orden, estaremos condenados a vivir permanentemente intranquilos.
La verdadera paz no consiste en tener una vida sin tormentas, sino en aprender a navegar en medio de ellas sin perder nuestro centro interior.
Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y cuya filosofía ha inspirado profundamente mi trabajo, nos dejó una enseñanza extraordinaria: incluso cuando las circunstancias nos arrebatan casi todo, podemos conservar una libertad interior, la de elegir nuestra actitud frente a lo que vivimos.
Esa libertad es uno de los mayores tesoros del alma humana.
Porque quizás no podamos decidir lo que sucede en el mundo, pero sí podemos trabajar en la manera como permitimos que ese mundo habite dentro de nosotros.
¿Cómo cultivar la paz interior?
Quisiera compartir algunas herramientas que considero esenciales para aprender a vivir con mayor serenidad.
Primero: aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar.
Una parte importante de nuestro sufrimiento nace de nuestra necesidad de controlar lo incontrolable.
Queremos cambiar a los demás, anticiparnos al futuro, evitar las pérdidas, impedir las injusticias y tener respuestas para todas nuestras incertidumbres.
Pero la vida nunca nos prometió certezas.
Cada vez que algo te robe la tranquilidad, pregúntate: ¿esto depende de mí? ¿Hay algo concreto que pueda hacer para mejorarlo?
Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, aprende a soltar.
Aceptar no significa resignarse ante la injusticia ni renunciar a transformar el mundo. Significa dejar de librar batallas interiores contra realidades que, por el momento, no podemos modificar.
Segundo: no permitir que la violencia exterior se convierta en violencia interior.
El mundo ya tiene suficientes guerras como para que nosotros declaremos nuevas guerras dentro de nuestros corazones.
Cada vez que alimentamos el resentimiento, respondemos con agresividad, cultivamos el odio o permanecemos atrapados en el deseo de venganza, permitimos que aquello que tanto rechazamos termine habitando dentro de nosotros.
Pregúntate: ¿cuántas veces has permitido que una palabra ofensiva te arruine el día? ¿Cuántas veces has entregado tu tranquilidad a alguien que ni siquiera sabe cuánto te ha lastimado?
Aprender a responder sin agresividad, establecer límites sin odio y alejarnos de aquello que nos hace daño sin alimentar el rencor es una expresión profunda de fortaleza espiritual.
Tercero: aprender a hacer silencio.
Vivimos permanentemente conectados con el mundo y profundamente desconectados de nosotros mismos.
Nos levantamos mirando el teléfono, desayunamos escuchando noticias, trabajamos rodeados de estímulos y terminamos el día consumiendo nuevas dosis de preocupación.
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tu propia alma?
Te propongo un ejercicio sencillo: dedica cada mañana diez minutos al silencio. Sin teléfono, sin noticias, sin interrupciones.
Respira lentamente. Si eres creyente, ora. Si prefieres meditar, medita. Escucha tu respiración y observa tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos.
Pregúntate: ¿cómo está mi alma hoy? ¿Qué preocupación necesito soltar? ¿Qué actitud quiero cultivar durante este día?
La serenidad necesita espacios donde pueda echar raíces.
Cuarto: dejar de vivir en el futuro y regresar al presente.
Una gran parte de nuestras angustias no proviene de lo que está sucediendo, sino de todo aquello que imaginamos que podría suceder.
Sufrimos por guerras que tememos, pérdidas que anticipamos, enfermedades que imaginamos y acontecimientos que quizás nunca llegarán.
Y mientras nuestra mente habita en un mañana incierto, dejamos de disfrutar la vida que está sucediendo hoy.
Cuando sientas que la ansiedad te invade, detente. Respira despacio y regresa al momento presente.
Mira a tu alrededor. Reconoce dónde estás. Observa aquello que permanece bien en tu vida.
Recuerda que no tienes que resolver hoy todos los problemas del mañana.
Quinto: cultivar la gratitud como una disciplina del alma.
La gratitud no elimina el sufrimiento, pero puede ayudarnos a no perder de vista todo aquello que continúa siendo valioso.
Incluso en los días más difíciles, podemos encontrar pequeños motivos para agradecer: la presencia de alguien que amamos, una conversación sincera, un amanecer, nuestra salud, una oportunidad de comenzar de nuevo.
Te propongo terminar cada noche escribiendo tres cosas por las que puedas sentir gratitud.
No se trata de negar el dolor, sino de evitar que el dolor ocupe todo el espacio de nuestra conciencia.
Sexto: transformar la preocupación en servicio.
Existe una forma extraordinaria de encontrar sentido en medio de las dificultades: dejar de mirarnos exclusivamente a nosotros mismos y dirigir nuestra mirada hacia quienes nos necesitan.
Cuando acompañamos a alguien que sufre, cuando escuchamos a una persona que está sola, cuando ayudamos a quien atraviesa una dificultad, nuestro sufrimiento puede adquirir una perspectiva diferente.
La logoterapia nos recuerda que encontrar un sentido puede ayudarnos a atravesar incluso las circunstancias más dolorosas.
Y pocas experiencias tienen tanto sentido como descubrir que nuestra existencia puede aliviar el sufrimiento de otra persona.
A veces, la paz que tanto buscamos llega cuando dejamos de preguntarnos qué nos falta y comenzamos a preguntarnos qué podemos dar.
La paz también es una responsabilidad
No podemos construir un mundo pacífico si nuestros hogares están llenos de agresividad, si nuestras relaciones están gobernadas por el ego, si nuestras palabras lastiman y si nuestras diferencias se convierten permanentemente en confrontaciones.
La paz mundial comienza también en nuestros pequeños territorios cotidianos.
En la manera como hablamos con nuestros hijos. En la paciencia con nuestra pareja. En el respeto hacia quienes piensan diferente. En nuestra capacidad de pedir perdón, de perdonar cuando estamos preparados y de no convertir cada desacuerdo en una batalla.
Por eso quisiera invitarte a hacerte una pregunta:
¿Eres una persona que lleva paz a los lugares donde llega, o eres alguien que, sin darse cuenta, aumenta el ruido, la tensión y el sufrimiento de quienes le rodean?
Porque no basta con desear un mundo más pacífico. Tenemos que convertirnos en instrumentos de esa paz que tanto reclamamos.
No podemos apagar todas las guerras del mundo, pero sí podemos negarnos a alimentar las guerras de nuestros propios corazones.
No podemos eliminar todo el sufrimiento humano, pero sí podemos convertirnos en un refugio de serenidad para alguien que está sufriendo.
No podemos controlar las tormentas que trae la vida, pero podemos aprender a cuidar ese espacio sagrado de nuestra alma donde habitan la fe, la esperanza y el amor.
Y quizás esa sea una de las mayores conquistas espirituales a las que podemos aspirar: que el mundo pueda sacudir nuestras circunstancias, pero que no consiga destruir nuestra paz interior.
Porque al final, la paz no comienza cuando el mundo cambia.
La paz comienza cuando decidimos no permitir que el mundo destruya lo mejor que hay dentro de nosotros.