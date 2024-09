Lecciones de un Paro Nacional

En los últimos días, Colombia ha sido testigo de un poderoso despertar colectivo. El paro de transportadores a nivel nacional ha puesto de manifiesto las profundas frustraciones del pueblo colombiano hacia un Gobierno que, en medio de promesas electorales deslumbrantes, ha comenzado a demostrar su incapacidad para honrarlas. La lección es clara: la tolerancia hacia el populismo puede convertirse rápidamente en un precio muy alto que la ciudadanía no está dispuesta a pagar.

Durante la campaña, Gustavo Petro y sus aliados prometieron que no habría incrementos en el precio de los combustibles. Sin embargo, esa promesa se ha convertido en polvo con la reciente realidad del país. Los transportadores, sintiéndose traicionados y despojados de sus expectativas, han salido a las calles para expresar su descontento de manera rotunda. Es un recordatorio de que, en cualquier democracia, la gente tiene el derecho de manifestarse cuando se siente engañada, y no hay nada tan potente como la voz unida de quienes han sido ignorados.

Desde dentro del sector del transporte, hay un escepticismo palpable hacia esta administración. Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportes de Carga, expresó que firmaron un acuerdo “de compromisos, no de realidades”, subrayando la creciente desconfianza en una administración que parece haber perdido el rumbo. En este sentido, la honestidad intelectual es un valor que debe celebrarse y premiarse en las urnas; las promesas vacías y la manipulación deben ser rechazadas con firmeza.

A medida que Colombia avanza, la sociedad tiene la oportunidad de aprender una lección vital: no es necesario recurrir a la violencia o al caos para ser escuchado. Las protestas pacíficas, como el reciente paro, subrayan que el descontento puede canalizarse de manera efectiva sin sacrificar la integridad social. La imagen de un país donde el diálogo predomina sobre la destrucción debe ser el estándar y el modelo a seguir. Qué diferencia enorme tienen las protestas que no tienen primera línea y que no son financiadas por pirómanos.