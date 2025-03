Manipulación jurídica

Vayamos ahora a las cuestiones jurídicas, que no son meras formalidades, como lo afirma Petro. Por el contrario, el respeto a las normas es la esencia del Estado de derecho. Se ha dispuesto que el 18 de marzo sea un día cívico durante el cual un amplio sector de empleados públicos del orden nacional no tendrían que trabajar. El propósito de esta dispensa consiste en “garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente a favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad”.

Noten la profunda tergiversación de la democracia en que incurre el decreto. La invitación a los ciudadanos no es a que expresen con libertad su postura con relación a unas reformas sociales que no se precisan: no, en absoluto. Lo que se pretende es que salgan a las calles únicamente sus partidarios. Es lo que ya sabíamos: Petro no gobierna para todos, lo hace solo para quienes le son fieles. Que lo diga, como suele hacerlo, en sus trinos y discursos, ya era grave. Que lo reitere en un decreto, que tiene control judicial, es todavía peor.