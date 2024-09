Marx: un vago con ínfulas de intelectual

Para el estudio del personaje me tomé el reto de realizar una interpretación de dos textos de la época de su juventud, en los que muchas de sus afirmaciones resaltan su espíritu revoltoso y su obsesión con el mercantilismo. Ahora bien, para comenzar con la explicación sobre sus ideas, es importante relatar un poco sobre la personalidad y vida temprana de Marx. Este autor, descrito por muchos de sus contemporáneos como el antiguo revolucionario y Senador, Carl Schurz, quien afirmó lo siguiente: “Jamás conocí a un ser con tal arrogancia tan ofensiva y una moral totalmente depravante”, o Heinrich Heine, quien lo describió como “un hombre sin dios que se cree dios”. Respecto a sus años de juventud, Marx, no nació siendo hijo de un obrero, ya que este gozaba de varios privilegios, debido a la riqueza de sus padres. En su juventud Marx se interesó por la filosofía y aunque resultaba ser talentoso para esta disciplina, el alcoholismo, la pereza y las peleas en tabernas, opacaron sus habilidades.

En su segundo texto, a la hora de escribir su crítica a la tesis religiosa del erudito Bruno Bauer titulada “La Cuestión Judía”, Marx no solo elaboró un escrito brutalmente antisemita y ateo, sino que, emprendió directamente en contra de la propiedad privada. Bruno Bauer, planteó una tesis en la que describe que el ser humano se encuentra encadenado en una constante servidumbre hacia la religión, por lo cual propone la prohibición de la religión y la instauración de un estado totalmente laico. Frente a esto, Marx estuvo de acuerdo con algunos de los postulados del ateo de Bauer, tal como la afirmación en la que describe a la religión como una escapatoria ilusoria de la crueldad del mundo. No obstante, Marx considera que la opresión que experimenta el hombre no recae sobre aspectos teológicos sino económicos, por lo cual, él altera la tesis de Bauer para plantear que a pesar de que el Estado declare al pueblo como “libre”, en realidad este sigue atado a las cadenas del mercado, que impide la emancipación humana y el desarrollo de la vida genérica o también conocida como las decisiones que nacen de los deseos más profundos del ser humano.