Más allá de crear empresas, el reto es sostenerlas

El análisis del tejido empresarial colombiano exige ir más allá de la lectura tradicional centrada en la creación de empresas. Si bien el país mantiene una dinámica relevante de entradas al sistema productivo, una evaluación técnica muestra que el verdadero desafío está en la permanencia.

En 2025 se registraron 311.673 matrículas y 209.493 cancelaciones, lo que generó un saldo neto positivo de 102.180 empresas. Esta cifra confirma un ecosistema activo, pero también evidencia una rotación significativa. En años recientes se han observado aumentos relevantes en las salidas, como en 2024, cuando las cancelaciones alcanzaron 278.445 registros. El resultado es un sistema que crea empresas de manera sostenida, pero que aún enfrenta dificultades para consolidarlas.

Para comprender mejor esta dinámica, es necesario incorporar una lectura basada en trayectoria empresarial. A partir de los datos disponibles, se pueden estructurar tres indicadores clave. La retención empresarial, entendida como la capacidad de las empresas para superar su primer año de operación, se ubica en el 83,3 %. Esto implica que el 16,7 % de las empresas desaparece en su primer año. Se trata del punto de mayor vulnerabilidad del sistema.

La permanencia empresarial, medida a cinco años, alcanza el 65,7 %. En consecuencia, la deserción empresarial asciende al 34,3 % en ese mismo periodo. Cerca de la mitad de esta pérdida ocurre en el primer año de vida de las empresas, lo que indica que la salida empresarial se concentra en la etapa inicial.

El análisis territorial refuerza esta conclusión. Cámaras de Comercio como Oriente Antioqueño y Piedemonte Araucano alcanzan tasas de permanencia del 71 % a cinco años, lo que implica que cerca de tres de cada diez empresas no logran consolidarse. En contraste, hay jurisdicciones que registran niveles de sobrevivencia de apenas el 55 %, lo que significa que casi cinco de cada diez empresas quedan por fuera del sistema antes de cumplir cinco años. Estas diferencias evidencian que la sostenibilidad empresarial no depende únicamente del esfuerzo individual del empresario, sino de condiciones estructurales del entorno.

La lectura sectorial complementa este análisis. Actividades inmobiliarias registran niveles de permanencia cercanos al 77 % a cinco años, mientras que actividades del hogar apenas alcanzan el 49 %. Esta brecha confirma que la sostenibilidad empresarial no es homogénea y que existen sectores con riesgos significativamente más altos, lo que exige enfoques diferenciados en la toma de decisiones.

Este hallazgo tiene implicaciones directas para la política de desarrollo empresarial. La discusión no debe centrarse exclusivamente en el número de empresas que se crean, sino en la capacidad del sistema para evitar su salida temprana. En términos técnicos, el problema no es de flujo de entrada, sino de retención en la fase inicial de la trayectoria empresarial.

En este contexto, se requiere avanzar hacia mecanismos más precisos de acompañamiento empresarial que permitan intervenir de manera oportuna los factores que determinan la sostenibilidad. La evidencia muestra que el mayor impacto se logra si estas acciones se concentran en el primer año de operación, donde se materializa la mayor mortalidad empresarial.

Este panorama también invita a ampliar la forma en que se analiza el desarrollo empresarial en Colombia. Mientras la creación de empresas cuenta con indicadores ampliamente consolidados y visibles, la medición de aspectos relacionados con su crecimiento, consolidación y generación de valor sigue siendo limitada. Incorporar estas variables permitiría enriquecer la discusión sobre el verdadero impacto de las instituciones que hacen parte del ecosistema empresarial y avanzar hacia una comprensión más completa de la dinámica productiva del país.