Menos plástico, más vida: una causa que nos une

Según cifras de Greenpeace, el consumo anual de plástico en el país asciende a 1,2 millones de toneladas, con un promedio de 24 kilogramos de plástico desperdiciados por persona. Un escándalo. Además, el 74 % de estos plásticos terminan en vertederos irregulares de basura o áreas no destinadas para su adecuado manejo, afectando ecosistemas estratégicos como humedales o manglares, y toda clase de cuerpos hídricos, incluyendo ríos y mares. Por ello, es el momento de revertir ese daño, es el momento de fomentar un cambio cultural hacia el consumo responsable a partir de nuestra ley “Chao Plásticos” y que, como colombianos, la asumamos no como una imposición arbitraria, sino como una oportunidad para lograr un cambio real de cara a la protección de nuestro planeta.

Por esta razón, con esta norma le apostamos a la reducción de la producción y consumo de plásticos, especialmente respecto de aquellos elementos que no son necesarios y que son altamente contaminantes e invasivos. Sin embargo, la reducción debería aplicarse en general para toda la producción de plásticos, que además tiene un impacto relevante en la generación de gases de efecto invernadero. Si Colombia quiere cumplir las metas asumidas en las Conferencias de las Partes —particularmente la relacionada con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— y acelerar la transición energética, debería seguir asumiendo políticas en este sentido.

Hay algunas voces de la industria del plástico en nuestro país que han criticado con fuerza esta ley; hablan de empleos perdidos y de una intromisión inaceptable del Estado en las decisiones de consumo de los ciudadanos. Y francamente no pueden estar más equivocados, está claro que es una obligación del Estado proteger de manera integral los ecosistemas, sin ello no hay posibilidad material de garantizar ningún derecho. Tampoco es cierto que esta ley vaya a destruir empleos, por el contrario, es la mejor oportunidad para innovar en nuevas tecnologías que, mucho más temprano que tarde, serán las que el propio mercado demande. No ver esta oportunidad sería un flagrante error por parte de la industria.