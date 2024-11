Mi carta a Vicky Dávila

Yo tuve la oportunidad de conocerla en un evento, aproximadamente hace dos años. Durante la velada, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas admirables, sin embargo, nuestro encuentro fue una mera coincidencia. Mientras me aproximaba a la salida del recinto, pude reconocerla a lo lejos, junto a un cúmulo de personas que estaban conversando con ella, por lo cual, me uní al grupo de fanáticos, no obstante, algo que captó mi atención fue el carisma y aprecio por todas las personas en el lugar, sin despreciar o ignorar a nadie, a pesar de la incomodidad que generaban algunos invitados.

También recuerdo que con nerviosismo me aproxime a ella y me presente. En esa época, hasta ahora, estaba comenzando a dar mis primeros pasos en la política y en la radio, sin embargo, y al igual que muchos estudiantes del país, carecía de un medio escrito para compartir mis ideas. Es en ese instante, le pregunté con timidez si existía la posibilidad de poder participar, aunque fuera en una sola ocasión en un espacio de la revista SEMANA. Con una sonrisa y una amabilidad sorpresiva ante tal petición, me respondió “Hagamos una cosa, te voy a poner un reto, hazme una columna de opinión sobre un tema actual, con buenos argumentos, redacción, no muy larga y entregarla el lunes”. Ante tal respuesta quedé perplejo, le agradecí por tal oportunidad y le prometí que le iba a gustar mi columna. Una vez llegué a mi casa, me dediqué a estudiar el tema y así crear un producto que me ayudara a superar las expectativas del equipo de SEMANA.