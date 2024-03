No rotundo a una constituyente

Pero Petro siempre dijo que no. Que tales temores no eran más que una estrategia para su desprestigio, impulsada por esa derecha opositora que vendía miedo para frenar su llegada a la Casa de Nariño.

Durante toda la campaña, se le preguntó a Gustavo Petro si él llamaría a una asamblea nacional constituyente. Siempre respondió que no. Repitió una y otra vez que jamás llamaría a un cambio de la Constitución de 1991, mucho más cuando el mismo M-19, al que él pertenecía, fue parte activa en la construcción de esta carta política, que en cierta forma marca un nuevo comienzo para un país que entonces estaba destrozado entre el dominio del narcotráfico, la guerra de guerrillas, la pobreza y la corrupción.

Por eso, el anuncio de los últimos días del presidente de querer llamar a una asamblea nacional constituyente ha desdibujado por completo la figura de un Petro demócrata para empezar a ver, cada vez con mayor temor, la de un gobernante déspota, que no le importa ir a donde tenga que ir para conseguir lo que quiere, así eso signifique cambiar la Constitución misma.

Ante la imposibilidad de sacar adelante sus reformas, principalmente la de la salud, Petro ha decidido ahora que no corresponde al Congreso debatir esos cambios legislativos, sino “al pueblo”, a ese constituyente primario, que son los ciudadanos, que tienen el poder de elegir el destino de una nación a través de un voto. Empieza Gustavo Petro a llamar a una asamblea constituyente construyendo el argumento populista, el del aplauso fácil, de que es el poder económico y político, el de las “oligarquías”, el de los medios de comunicación, el que no ha permitido el trámite de sus reformas y por eso ahora debe exigirlas “el pueblo” a través de una constituyente.

Claro que es más fácil vender el discurso de que son un montón de “ricos”, de “corruptos”, de “poderosos” los que no dejan tramitar las reformas que explicar que ha sido la propia ineptitud de su Gobierno la que ha hecho que todo hasta hoy esté estancado, y que ninguna de las iniciativas haya sido capaz de superar los debates que necesita para convertirse en ley.

Es más fácil venderle a la gente la idea de que hay algo así como una fuerza poderosa representada en los empresarios, o en los medios, o en la derecha, que no deja que se tramite nada que reconocer que, como presidente, Petro ha sido incapaz de engranar un Gobierno que ejecute, que ha puesto a incompetentes activistas en muchos de los cargos más importantes del Estado y que como consecuencia no ha podido impulsar un debate serio de sus reformas, ni mucho menos aceptar que algunas de ellas no tienen asidero en la realidad, como han concluido tantos después de analizar en profundidad la reforma a la salud.